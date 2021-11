Schranzova Slavia Praha prišla o postup v nadstavenom čase, Michal Ďuriš z penalty skóroval

Slovenský futbalista Michal Ďuriš pomohol svojim gólom z penalty k remíze Omonie Nikózia s FK Karabach 2:2 vo štvrtkovom dueli Európskej konferenčnej ligy. Cyperský tím už nemohol postúpiť do vyraďovacej fázy európskej súťaže.

Futbalisti FC Kodaň zvíťazili vo štvrtkovom zápase 5. kola F-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde Lincoln Red Imps hladko 4:0 a zabezpečili si priamy postup do jarného osemfinále. Pred záverečným kolom majú štvorbodový náskok pred Slovanom Bratislava a PAOK Solún, ktorí hrali nerozhodne 0:0 a už nemôžu dánsky tím z vedúcej priečky zosadiť.

V nadstavenom čase ušla možnosť o postup do osemfinále hráčom Slavie Praha, kde pôsobí aj Slovák Ivan Schranz. Nad Feyenoordom viedli 2:1, keď Mandousa prekonal druhýkrát Dessers a vyrovnal na 2:2. Slavia tak nevyužila početnú výhodu, v ktorej hrala od 37. minúty po vylúčení Guusa Tila. Deviateho decembra zabojuje o postup do vyraďovacej fázy s Unionom Berlín. Holanďania si naopak zaistili priamy postup do osemfinále.

Vitesse Arnhem s kapitánom Matúšom Berom nevyužil šokujúce zaváhanie Tottenhamu, ktorý prehral so slovinským outsiderom NŠ Mura 1:2. Holandský tím remizoval na pôde Stade Rennes 3:3, je o skóre za anglickým veľkoklubom a stratil šancu na priamy postup do osemfinále. To si naopak zaistil francúzsky Rennes.

FK Jablonec so slovenským kapitánom Jakubom Považancom len remizoval s holandským Alkmaarom 1:1 a klesol na tretie miesto D-skupiny. V C-skupine si Bodo/Glimt a AS Rím zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Rimania si poradili s FK Zorja Luhansk 4:0, Bodo/Glimt s CSKA Sofia 1:0.

FC Karabach stratil po remíze s Ďurišovou Nikóziou vedenie v H-skupine a aj keď postup má už istý, o dva týždne zabojuje na diaľku s Bazilejom o priamy postup do osemfinále. V A-skupine vyhral priamy zápas o vedenie rakúsky Linz po góle Saschu Horvatha.

Futbalisti Flory Tallinn vybojovali prvé víťazstvo v B-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL). Vo štvrtkovom súboji 5. kola zdolali doma Partizan Belehrad 1:0 a stále živia šancu na postup do vyraďovacej časti z druhej priečky. Estónsky tím zaostáva pred záverečným kolom za druhým Partizanom o dva body. Zaváhal belgický Gent, ktorý prehral 0:1 s najslabším tímom tabuľky, cyperským Anorthosisom, a ušiel mu tak priamy postup do osemfinále.

5. kolo Európskej konferenčnej ligy:

A-skupina:

HJK Helsinki Helsinki – Alaškert FC 1:0 (0:0)

Gól: 48. Tanaka

Maccabi Tel Aviv - LASK Linz 0:1 (0:0)

Gól: 89. Horvath

B-skupina:

Flora Tallinn - Partizan Belehrad 1:0 (1:0)

Gól: 44. Miller

Anorthosis Famagusta - KAA Gent 1:0(1:0)

Gól: 27. Christodoulopoulos

C-skupina:

AS Rím - FK Zorja Luhansk 4:0 (2:0)

Góly: 15. Perez, 33. Zaniolo, 46. a 75. Abrahám

Bodo/Glimt - CSKA Sofia 1:0 (1:0)

Góly: 25. Fet, 85. Botheim

D-skupina:

FK Jablonec - AZ Alkmaar 1:1 (1:1)

Góly: 7. Kratochvíl – 44. Evjen, ČK: /J. Považanec hral celý zápas za domácich/

Randers FC - CFR Kluž 1:1 (0:0)

Góly: 68. Kamara, 76. Piesinger – 72. Deac, ČK

E-skupina:

Maccabi Haifa – Union Berlín 0:1 (0:0)

Gól: 66. Ryerson

Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam 2:2 (1:1)

Góly: 12. Olayinka, 66. Kuchta – 31. a 93. Dessers, ČK: 37. Til (Feyenoord) /I. Schranz hral za domácich do 62. minúty/



F-skupina:

Slovan Bratislava - PAOK Solún 0:0

Lincoln Red Imps - FC Kodaň 0:4 (0:2)

Góly: 5. Jóhannesson, 7. Lerager, 63. Böving, 73. Höjlund.

G-skupina

NŠ Mura – Tottenham Hotspur 2:1 (1:0)

Góly: 11. Horvat, 94. Marosa – 72. Kane, ČK: 32. Sessegnon (Tottenham)

Stade Rennes - Vitesse Arnhem 3:3 (2:1)

Góly: 9. 38. a 69. Laborde – 41. Huisman, 75. Buitik, 90. Openda /M. Bero hral za hostí celý zápas/

H-skupina

Kajrat Almaty - FC Bazilej 2:3 (1:1)

Góly: 23. Love, 56. Hovhannisjan - 45. Arthur (z 11 m), 69. Zhegrova, 73. Kasami, ČK: 90+3 Vorogovskij (Kajrat) po 2. ŽK

FK Karabach - Omonia Nikózia 2:2 (1:0)

Góly: 49. Psaltis (vlastný), 88. Andrade – 43. ĎURIŠ, 90. Gomez, ČK: 66. Kiko (Nikózia)