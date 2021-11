Slovenskí basketbalisti s neúspešným vstupom do kvalifikácie, Belgičania uhájili rolu favorita

Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v úvodnom vystúpení v A-skupine kvalifikácie MS 2023 v Leviciach s Belgickom 57:83.

Najlepšími strelcami domácich boli s 18 bodmi Šimon Krajčovič a Vladimír Brodziansky. Zverencov trénera Olega Meleščenka čaká najbližší duel v pondelok 29. novembra o 18.00 h, v Rige bude ich súperom reprezentácia Lotyšska.

Kvalifikácia MS 2023 - A-skupina:

SLOVENSKO - Belgicko 57:83 (35:36)

Zostava a body Slovenska: Brodziansky a Krajčovič po 18, Ihring 8, Doležaj a Pavelka 0 (Körner 9, Abrhám a Bojanovský po 2, Bachan a Malovec 0) - najviac bodov Belgicka: Libert 17, Van Rossom 14, Obasohan 12.

TH: 20/15 - 16/15, fauly: 19 - 20, trojky: 6 - 8, štvrtiny: 11:15, 24:21, 11:25, 11:22, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Straube (Nem.), Velikov (Bul.).

Úvodné minúty zápasu boli zoznamovacie, obe strany predvádzali festival nepremenených šancí. Slováci sa na začiatku stretnutia opierali o dobrú defenzívu, ktorá im priniesla vedenie 5:2. Belgicko zaznamenalo prvé body z hry až v 6. minúte, 11 bodmi v rade si však zobralo vedenie na svoju stranu. Slovenská ofenzíva sa po dobrom rozjazde zasekla, takmer päť minút sa jej nepodarilo skórovať. V koncovke sa to zlepšilo, ale prvú štvrtinu prehrali zverenci Olega Meleščenka 11:15.

Druhá štvrtina sa niesla v ofenzívnejšom duchu, viac z toho najskôr ťažilo Belgicko, keď po troch minútach viedlo 25:14. Slovenskí basketbalisti sa opäť chvíľkovo útočne trápili, až priniesol dobrú energiu z lavičky Körner. Postupne sa k tomu pridala dobrá hra pod košom, streľba z vonku a Slováci boli razom lepším tímom na palubovke. Krajčovič trojkami upravoval na polčasových 35:36 z domáceho pohľadu.

Slováci pokračovali v zlých vstupoch do štvrtín, tretiu odštartovali 0:8. Prvé body zaznamenali až po takmer štyroch minútach, za ten čas si Belgicko opäť vytvorilo komfortnejší náskok a získalo potrebnú pohodu. Slováci skúšali zmeny v zostave a taktike, nič im však nevychádzalo podľa predstáv. Pred poslednou 10-minútovkou prehrávalo Slovensko s Belgickom 46:61.

Slováci zabrali v úvode záverečnej štvrtiny, 4 bodmi v rade ešte vykresali malú nádej na úspech. Lenže Belgicko malo dianie na palubovke jasne vo svojich rukách, žiadnu drámu nepripustilo. Vedenie navýšilo bez problémov cez 20-bodovú hranicu, o víťazovi zápasu tak už bolo rozhodnuté.

Hlasy po zápase:

Oleg Meleščenko, tréner Slovenska: „Gratulujem súperovi, hrali oveľa lepšie ako my. Pre nás je to dobrá lekcia, keďže na tejto úrovni sme dokázali dobre odohrať dve štvrtiny. Musíme pokračovať v našej hre, zlepšovať sa od zápasu k zápasu. Prehrali sme všetky súboje 1 na 1, všade sme boli neskôr, mäkší, to bol hlavný rozdiel. V prvých dvoch štvrtinách sme hrali dobre. Máme pred sebou dobrú možnosť, aby sa slovenský tím zlepšoval.“

Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: „Prehra nás samozrejme mrzí. Myslím si, že prvých 20 minút sme hrali vyrovnanú partiu, aj napriek tomu, že nám na začiatku súper trochu odišiel. Dokázali sme však na to zareagovať a vrátiť sa do stretnutia. Žiaľ, v druhom polčase sme už na takú šnúru Belgicka nedokázali dobre zareagovať. Nepadli nám tam niektoré vyložené šance, spravili sme chyby a súper to potrestal ľahkými košmi, protiútokmi a už si do konca viac-menej udržiaval.“

Dario Gjergja, tréner Belgicka: „Som šťastný, že sme vyhrali a túto kvalifikáciu sme odštartovali víťazstvom vonku. Je to vždy nebezpečné, keďže neviete, či ste sa dostatočne pripravili a či to bolo správne. Zápas sme nezačali až tak dobre, v koncovke prvého polčasu sme dostali veľa trojok. V druhom polčase sme pridali v útoku, dobre sme zareagovali na ich hru. Musíme si však dávať pozor, z vysokého vedenia bol razom vyrovnaný stav. Videli sme, že Slováci to v bubline viackrát dokázali, že stiahli z manka. Druhý polčas bol v defenzíve z našej strany lepší, v poslednej štvrtine sme ich udržali na 11 bodoch.“

Alexandre Libert, hráč Belgicka: „Ako hráči sme šťastní, že sme túto kvalifikáciu odštartovali úspešne. Slovensko nebolo ľahkým súperom, snažili sme sa na nich čo najlepšie pripraviť. Možno sme sa v prvom polčase trochu trápili, najmä v obrane, ale v druhom polčas sme ukázali charakter a našu hru. Hlavné je, že sme zabrali a vyhrali.“