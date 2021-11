Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vo svojej autobiografii: 5 vecí, ktoré o sebe prezradila!

Foto

Otvára nejednu trinástu komnatu! Lyžiarka Petra Vlhová (26) vo svojej autobiografii prvýkrát prehovorila o viacerých témach, o ktorých sme ju ešte rozprávať nikdy nepočuli. Napríklad opísala to, ako sa jej bývalý tréner postavil k tomu, keď si našla priateľa Michala, ale aj to, ako dokáže ako žena efektívne fungovať v mužskom svete. V mnohom to má naozaj náročné, o čom svedčia jej slová o špeciálnych dňoch v mesiaci, ktorými si prechádza každá žena. Víťazka veľkého glóbusu prezradila aj to, na čo najradšej utráca ťažko zarobené peniaze.