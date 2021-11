Šampionát hádzanárov na Slovensku v ohrození: Budú sa musieť zápasy presunúť do Maďarska?

Neistota a hrozba miliónových strát! Organizátori európskeho šampionátu hádzanárov, ktorý sa má v januári uskutočniť na Slovensku a v Maďarsku, riešia jednu komplikáciu za druhou.

Tie najvážnejšie sa týkajú pandemickej situácie a hroziacich strát v prípade, ak do hľadísk štadiónov v Bratislave a Košiciach nebudú môcť pustiť divákov.

Najnovšie opatrenia a vyhlásený lockdown situáciu opäť pozmenili. „Rešpektujeme a vždy sme rešpektovali pandemické nariadenia. Veríme, že sa situácia zlepší a bude sa naďalej zlepšovať hlavne situácia v nemocniciach tak, aby sme sa mohli vrátiť k miernejším reštrikciám. Smerom k šampionátu je to asi posledná nádej mať aspoň nejakú kapacitu pre divákov v režime OP,“ uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša.

Zatiaľ o možnosti presunúť všetky zápasy do Maďarska neuvažujú! „Ešte sme o tom nerokovali ani s EHF a ani s našimi partnermi z Maďarska, nakoľko sme predpokladali, že COVID automat pre športové podujatia sa nebude meniť a diváci v režime OP budú môcť byť v hale. To je dnes už minulosť... V každom prípade šampionát chceme usporiadať za podmienok aké budú štátnymi autoritami umožnené. Ak by došlo k zákazu konaniu podujatia alebo k takým podmienkam, ktoré by znemožňovali štart tímov u nás, v tom prípade by sa podujatie muselo zo Slovenska presunúť. Takáto alternatíva dnes však nie je na stole.“

Už dlhšie sú v kontakte so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom. Ak by diváci nemohli byť v halách, znamenalo by to povinnosť vrátiť už zaplatené vstupné a tým aj pád s príjmami pre organizátora na nulu. „V tom prípade by malo prísť ku kompenzácii nákladov na šampionát,“ predpovedá Holeša, podľa ktorého do príprav už preinvestovali 1,5 milióna eur!

Denne odpovedajú aj na otázky Európskej hádzanárskej federácie a účastníkov ME, všetci potrebujú vedieť jasné pravidlá štartu na turnaji. Snažia sa komunikovať s Úradom verejného zdravotníctva a dospieť k dohode. Napríklad vakcína Sputnik u nás nie je akceptovaná, a tak hráči niektorých tímov budú potrebovať výnimku.