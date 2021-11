Chcete mať prácu snov? Írsky zápasník Connor McGregor zverejnil zaujímavú ponuku

Ponuka kontroverzného bojovníka je ozaj výnimočná a bude mať čo robiť, aby z toľkých záujemcov vybral toho správneho, pretože od jej uverejnenia na ňu reagovali stovky osôb.

Konrétne sa jedná o prácu v TheMacLife, čo je športové médium, ktoré denne prináša novinky zo sveta MMA a predovšetkým informuje ohľadom Connora McGregora.

Podľa slov 33-ročného Íra v tejto pozícii precestujete celý svet s tým, že všetky výdavky bude hradiť bojovnícka organizácia UFC. Ak Vás táto ponuka zaujala môžete sa o toto miesto uchádzať aj Vy. Stačí ak sa ozvete na mailovú adresu info@maclife.com. Samozrejme, nevyhnutnou podmienkou je ovládanie anglického jazyka

Excited to announce we are hiring at @TheMacLife!

Travel the world, expense free, with pay, covering the worlds greatest fighting company, the @ufc.

Direct acces to all the top fighters/personalities in the sport.

Hit up info@maclife.com to inquire.

Good luck, future team! 🏦