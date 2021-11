Biatlonistka Wiererová čelí kritike: Prečo sa do nej fanúšikovia obuli?

Kritika. Na hlavu biatlonovej ikony Talianky Dorothey Wiererovej (31) sa sype naozaj z každej strany! Sympatická trojnásobná svetová šampiónka si ju na prahu olympijskej sezóny vyslúžila za to, že na cestu do švédskeho Idre na generálku pred štartom nového ročníka Svetového pohára letela sama súkromným tryskáčom.

Na sociálnych sieťach si za to vyslúžila mnoho tvrdých odkazov. Talianka sa bráni tým, že v danej situácii to bola pre ňu jediná možná alternatíva prepravy. Mala vraj dohodnuté nejaké televízne povinnosti, preto letela skôr ako zvyšok talianskej výpravy. „Keby mali moji kritici toľko povinností ako ja, pochopili by to,“ odkázala, no potom sa útoky ešte vystupňovali.

Talianke otrepali o hlavu, že to je drzé v dobe, keď sa vo svete rieši otázka podpory ekologických spôsobov dopravy v snahe zmierniť globálne otepľovanie! Naložil jej aj jej bývalý kolega Švéd Björn Ferry, ktorý pre portál expressen povedal: „Chápem, že sú ľudia nahnevaní a frustrovaní. Nechápem, že je schopná sa privátnym letom ešte aj chváliť! Nik nechce, aby cestovala vlakom, ale mala ísť s talianskou výpravou.“

Wiererová sa ešte pokúsila napraviť si reputáciu, ale toľká kritika ju zjavne poznačila. V kontrolných pretekoch pred víkendovým štartom SP v Östersunde obsadila v šprinte i vytrvalostných pretekoch siedme priečky.