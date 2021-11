Príbeh ako z rozprávky: Pred troma rokmi bol kuriérom, včera rozhodol o výhre svojho tímu v Lige majstrov

Včerajší zápas futbalovej Ligy majstrov medzi Atléticom Madrid a AC Milánom hlavičkou rozhodol Junior Messias (30). Táto veta by za bežných okolností nebola ničím špeciálna, no tridsaťročný Brazílčan je hlavným predstaviteľov úžasného športového príbehu.

Každý začínajúci futbalista to chce dotiahnuť až na samotný vrchol, avšak nie všetkým sa to podarí. To sa dlho týkalo aj rodáka z Belo Horizonte. Do 27-ich totižto hrával v Taliansku len na poloprofesionálnej úrovni a jeho hlavným zamestnaním bolo roznášanie zásielok. S klubom Gozzano sa však v sezóne 2017/2018 prebojoval do Serie C, vďaka čomu v septembri 2018 absolvoval debut medzi profesionálmi.

Od tohto momentu mala kariéra rýchlonohého útočníka rýchly spád. V lete 2019 si v drese Crotone odbil premiéru v Serie B a svojimi výkonmi dopomohol tímu k postupu do najvyššej divízie. Tam v 36-ich stretnutiach zaznamenal slušných deväť gólov, zásluhou čoho pred štartom aktuálneho ročníka putoval na hosťovanie do slávneho AC Miláno.

Svoje vysoké kvality Messias Jr. previedol už aj v prestížnej Lige majstrov a proti španielskemu Atléticu Madrid v 87. minúte presnou hlavičkou rozhodol o výhre Milánčanov, keď strelil jediný gól zápasu. Je tak ďalším dôkazom toho, že človek by sa nikdy nemal vzdávať svojich snov.

(Gólová akcia začína v čase 1:07)