Nevídaná situácia v basketbalovej NBA: Dvoch fanúšikov z arény vyhodil hviezdny LeBron James!

Favorit z Los Angeles väčšinu stretnutia len doťahoval súperov náskok. V riadnom hracom čase obrat nestihol dokonať, preto o víťazovi musela rozhodnúť extra päťminútovka. V nej žiaril hviezdny LeBron James (36), ktorý potiahol svoj tím k desiatej výhre ročníku.

Samozrejme, to sa nepozdávalo niektorým domácim priaznivcom a žijúcej legende adresovali štipľavé odkazy. Tá to ale nenechala len tak a na jej podnet bol jeden fanúšikovský pár dokonca vykázaný z tribúny.

LeBron James get into it with 2 courtside Pacers fans get ejected. 😳



One makes a crying face as she walks out. ☹️pic.twitter.com/4QsXBv5R4l