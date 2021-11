Hviezda NHL sa prizerala hrozivému pádu Fehérváryho: Bože, myslel som, že sa zabil!

Slovenský obranca Martin Fehérváry v nedávnom stretnutí Washingtonu proti Anaheimu nepríjemne spadol a vrazil na zadný mantinel, bez cudzieho zavinenia. Okolo v tom momente korčuľoval hviezdny útočník Ryan Getzlaf. Ruchové mikrofóny zachytili jeho výkrik "Oooo", keď videl, čo sa stalo mladému Slovákovi. Následne vedľa sediacemu spoluhráčovi na striedačke zdesený hovoril: "Môj bože, myslel som, že ten chlapec sa zabil. Ani som sa ho nedotkol, pomyslel som si."

“Oh my god I thought that kid died. I was like ‘I didn’t touch him!’” - #getzlaf 😂 pic.twitter.com/4QIzieCXhB