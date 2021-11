Konečná nominácia Sloveniek na MS v hádzanej: Poslednými škrtmi neprešli dve mená

Brankárka Soňa Furgaláková a spojka Erika Rajnohová nefigurujú v konečnej nominácii slovenských hádzanárok na decembrové MS v Španielsku. Obe sa nezmestili do 18-členného kádra na šampionát, ktorý v stredu oznámil tréner Pavol Streicher.

Kouč musel po trojdňovom sústredení v Púchove zúžiť výber o dve mená. Čierny Peter napokon zostal v rukách brankárky HK Slovan Duslo Šaľa Furgalákovej a strednej spojky HC DAC Dunajská Streda E. Rajnohovej. "Je to vždy ťažká situácia, keď pred vrcholným podujatím musíte niekomu oznámiť, že sa na ňom nezúčastní. Je to pre trénera nevďačná úloha. Naše rozhodnutie prišlo po dôkladnej úvahe. Veríme, že bolo správne. V oboch prípadoch to bolo náročné rozhodovanie," povedal Streicher pre portál slovakhandball.sk.



"U brankárok sme stavili na skúsenosť. Aďa Medveďová, Viki Oguntoyová i Saša Ivanicjová majú zodpovedajúci dostatok medzinárodných skúseností, kým Soňa je mladá talentovaná brankárka. Vidieť u nej veľký výkonnostný pokrok za posledný rok a jej čas ešte príde. Zostáva v širšom kádri družstva. U Eriky bol dôvod výpadok pre zranenie. Predsa len pri strednej spojke sú nároky väčšie ako pri krídlach či krajných spojkách. Pokiaľ ide o stratégiu hry, na predchádzajúcej akcii, kde sme hrali proti Španielsku a Maďarsku, sme sa na strednej spojke opierali o Boglárku Bízikovú a Vladimíru Bajčiovú. V tom budeme pokračovať aj na MS. Erika je tiež veľmi talentovaná hádzanárka. Keď bude v normálnom tréningovom procese a hernom rytme, tak patrí do reprezentácie a určite dostane šancu. Obe zostávajú na rezervnej listine, z ktorej môžeme v prípade potreby hráčku donominovať," vysvetlil Streicher svoje rozhodnutie o konečnej nominácii. V nej napokon nechýba spojka Siófoku Simona Szarková, ktorá sa stihla dasť do poriadku po nedávnej operácii kolena.



Slovenky odcestujú vo štvrtok do Madridu, kde ich pred šampionátom čaká ešte turnaj štyroch krajín. Na ňom ich postupne preveria úradujúce vicemajsterky sveta Španielky, Nemky a Poľky. Z metropoly Španielska sa potom v pondelok presunú do Llírie, kde ich 2. decembra čaká prvý duel v E-skupine MS proti Maďarsku. Ďalšími ich súpermi budú Nemecko (4. decembra) a Česko (6. decembra). Zo skupiny postúpia do hlavnej fázy šampionátu prvé tri tímy.



Nominácia hádzanárok Slovenska na MS v Španielsku:

Brankárky: Adriana Medveďová (MGA Fivers Viedeň/Rak.), Alexandra Ivanicjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Viktória Oguntoyová (HC DAC Dunajská Streda)

Pivotky: Nikoleta Trúnková, Valéria Dulinová (obe MŠK Iuventa Michalovce)

Krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

Spojky: Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim Handball/Fr.), Simona Szarková (Siófok KC/Maď.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Marianna Rebičová, Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová (všetky MŠK Iuventa Michalovce), Anette Emma Hudáková, Boglárka Bíziková, Natália Némethová (všetky HC DAC Dunajská Streda)