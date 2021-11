Fortunaligista visí bývalému trénerovi i hráčom: Jednému legionárovi až 70 000 €!

Nad futbalovou Senicou sa opäť sťahujú čierne mraky! V poslednom období sa v nej vystriedalo niekoľko majiteľov, čo stabilite klubu, najmä ekonomickej, nepomohlo. Skôr naopak. Súčasné vedenie stúpa na nášľapné míny z nedávnej minulosti v podobe neuhradených záväzkov. Záhorákom kladie nôž na krk Slovenský futbalový zväz (SFZ) i Svetová futbalová asociácia (FIFA).

Senicu viedol od vlaňajšieho júla do februára tohto roka tréner Anton Šoltis. Pre neuspokojivé výsledky ho vedenie odvolalo z funkcie. Keďže mu klub stále dlhuje nešpecifikovanú sumu, Komora SFZ pre spory odovzdala vec disciplinárke. Tá začala proti deviatemu tímu ligovej tabuľky konanie, ktoré spočíva „v pozastavení výkonu súťažnej činnosti a ukladá klubu povinnosť do dvoch týždňov predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky“.

Ak Senica nevyplatí Šoltisa do 3. decembra, môže rátať s odrátaním bodov. „Mňa to extrémne nestresuje,“ reagoval pre Nový Čas riaditeľ klubu David Balda. „Tento týždeň máme stretnutie s akcionármi klubu. Na ňom sa rozhodne, ako sa vyrovnáme so situáciou.“ Záhoráci sa ocitli v slepej uličke, z ktorej vedie jediná záchranárska cesta – zacvakať! Tejto možnosti je naklonený aj šéf klubu. „Musíme zaplatiť. Nie je kam uhnúť. S akcionármi si vyjasníme, z akých zdrojov pôjdu peniaze.“

Klub tlačí k múru aj FIFA za dlhy vyše 100 000 eur trojici legionárov Ljubičič - Asanovič - Sulley. Ak to Seničania nestihnú v termíne, dostanú zákaz prestupov na jeden a pol roka. „Áno, aj im dlhujeme. Zatiaľ sme vždy všetko uhradili, keď prišlo na najhoršie. Tieto dlhy nevznikli za mojej éry. Ja by som to riešil inak,“ dodal Balda, ktorý je riaditeľom klubu od začiatku tejto sezóny.

AJ TRIO LEGIONÁROV ČAKÁ NA SVOJE PENIAZE

Marin Ljubičič (33)

Štát: Chorvátsko

V Senici: 2021

Dlh klubu: 22 000 €

Antonio ASANOVIČ (29)

Štát: Chorvátsko

V Senici: 2020-21

Dlh klubu: 15 900 €

Sadam SULLEY (25)

Štát: Ghana

V Senici: 2019-20

Dlh klubu: 70 000 €