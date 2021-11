Bývalá svetová trojka v snookeri po šokujúcej prehre s čínskym amatérom vybuchla: Nemá tu čo robiť!

Anglický profesionál v snookeri Shaun Murphy poriadne vzbĺkol po neočakávanom vypadnutí v 1. kole prestížneho turnaja UK Championship v anglickom Yorku.

Tridsaťdeväťročný Angličan nestačil na čínskeho amatéra S' Ťia-chueja, ktorému podľahol 5:6 a z turnaja sa porúčal. Prekvapujúcu prehru však mentálne nezvládol a už len samotnú účasť Číňana v turnaji verbálne napadol.

"Toto je naše živobytie. Je to spôsob, akým zabezpečujem jedlo na rodinný stôl," povedal nahnevaný Murphy. Finalista podujatia spred roka prehrou v prvom kole prišiel o štedrú odmenu, ktorú by získal, ak by sa prebojoval ďalej. Turnaj UK Championship totiž patrí medzi najlepšie hodnotené podujatia okruhu v tomto športovom odvetví.

Vzápätí Shaun Murphy rozmenil na drobné svoje znepokojenie z toho, že hral proti súperovi, ktorý "nemusel hrať pod rovnakým tlakom ako on". Číňan S' Ťia-chuej pritom niekoľko sezón strávil ako profesionálny hráč, no už rok má status amatéra. "Ja si hrou zarábam peniaze na živobytie. Profesionálom som sa stal ako 15-ročný, vybojoval som si právo nazývať sa profesionálnym hráčom snookeru. On to nemusel, preto by nemal mať šancu hrať," pokračoval nahnevaný Angličan.

"Súper hral bezstarostne, pretože sa nestará o tento svet. Nie je to férové, nie je to správne. Nejde o tohto konkrétneho hráča, je to mladý muž a víťazstvo si zaslúžil. Podľa mňa by však amatéri nemali hrať na turnaji profesionálov, to je všetko," dodal Shaun Murphy, niekdajšia svetová trojka.