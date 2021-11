Erik Černák už trénoval: Kedy sa vráti do zostavy Tampy Bay?

Slovenský obranca v službách hokejistov Tampy Bay Erik Černák (24) by sa do zostavy šampióna Stanleyho pohára mohol vrátiť už v najbližšom - piatkovom zápase proti nováčikovi zo Seattlu. Potvrdil to aj tréner Lightning Jon Cooper.

Černák v utorok prvýkrát korčuľoval v červenom bezkontaktnom drese s tímom. Dvojnásobný držiteľ Stanley Cupu si zranil ľavú roku 9. novembra v zápase proti Caroline. "Po Dni vďakyvzdania, teda 26. novembra, by sa už mohol objaviť na ľade proti bývalému spoluhráčovi Yannimu Gourdemu a jeho novému tímu Seattle Kraken," objavilo sa na webe rawcharge.com. Tampe aktuálne okrem Černáka chýbajú aj kľúčoví útočníci Nikita Kučerov a Brayden Point. Rus Kučerov je po operácii v dolnej časti tela a na ľad sa vráti najskôr o mesiac. Ďalší hráč elitnej formácie Point má stopku na 4-6 týždňov, trápi ho zranenie v hornej časti tela. "Najskôr sa vráti koncom decembra alebo začiatkom januára," predpokladá web tampabay.com. Napriek absenciám kľúčových hráčov tím z Floridy zvládol na jednotku utorkový domáci duel s Philadelphiou a po výsledku 4:0 tréner Jon Cooper chválil najmä Andreja Vasilevského. Ruský brankár dosiahol v 199. zápase v NHL 27. shotout, zneškodnil všetkých 34 streleckých pokusov hráčov Flyers. "Mladí brankári sú ťažko čitateľní a neviete predpokladať ich vývoj. Keď sa však o seba starajú a neustále sa zdokonaľujú, vyzerá to ako v prípade Andreja Vasilevského. On presne vie, čo potrebuje jeho telo, ale najmä mentálna stránka je to, čím sa odlišuje od ostatných. Nechceli by sme mať iného muža na jeho mieste, lebo je výnimočný," nadchol sa Jon Cooper na webe NHL. Tampa Bay má v aktuálnej sezóne z úvodných 18 zápasov bilanciu 11 víťazstiev, 4 prehry a 3 prehry po predĺžení alebo nájazdoch. V tabuľke Atlantickej divízie Východnej konferencie NHL patrí tímu Jona Coopera tretie miesto za Floridou a Torontom.