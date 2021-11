Buchingera čaká namiesto titulovej šanci operácia: Kozma dostal kvalitnú náhradu!

Fanúšikovia Oktagonu duel šampiónov na Oktagon 29 na začiatku decembra v Brne neuvidia. Do duelu s Davidom Kozmom, ktorý je aktuálne držiteľom titulu vo welterovej váhe (do 77 kilogramov) totiž nenastúpi skúsený Ivan Buchinger.

Rodák zo Slovenska získal tituly vo featherweight a v ľahkej váhe Oktagonu, čím je už teraz jediným borcom, ktorému sa to podarilo.

Ivan o ďalšiu titulovú šancu aktuálne nešťastne prišiel kvôli zraneniu, ktoré ho postihlo na tréningu v jeho domovskom Spartakus Fight Gyme v Trnave.

„Niekedy stačí iba sekunda, ktorá prepíše všetky plány a prípravy. Bola to nešťastná náhoda na tréningu, ktorá sa skončila nepríjemným zranením. Dúfal som, že to nebude také vážne, že stačí pár dní a môžem pokračovať. Tešil som sa na zápas, dal som do toho všetko a tak strašne som si veril, že to dokážem. Možno práve to sa mi vypomstilo, neviem. Ondrej Novotný dnes povedal, že sa mi zatvorilo okno a možno sa mi už nikdy neotvorí. Bol som tak blízko, ale verím, že to okno ešte otvorím a prepíšem históriu a potom môžem s čistým svedomím ukončiť kariéru,“ konštatoval Buchinger na sociálnej sieti.

Slovenský zápasník prezradil, že ho čaká operácia, po ktorej sa chce vrátiť do zápasového tempa. Nájsť odpoveď na otázku, či sa mu znova otvorí šanca na zisk tretieho titulu v tejto organizácii je nateraz náročné. Kozma o plánovaný zápas napokon nepríde, svoj titul bude obhajovať konkrétne s Bojanom Veličkovičom, ktorý už pokoril v Oktagone dvoch súperov a oboch ukončil už v prvom kole. Srb má skúsenosti aj z UFC, ktoré bude chcieť zúročiť proti „Pink Pantherovi,“ ktorý sa k celej situácii rovnako už stihol vyjadriť na sociálnej sieti.

„Veličkovič je mimoriadne kvalitná náhrada za Ivana. Mohol som zápas odmietnuť a počkať si na to, kým sa Ivan uzdraví, ale som vo skvelej forme a nechcel som zahodiť celú prípravu. Je to štylisticky úplne iný typ zápasníka, ale nedá sa nič robiť. Dôležité je, že sa môj zápas na Oktagon 29 nezrušil a 4.12. ideme na to. Ivanovi prajem skoré uzdravenie,“ oznámil fanúšikom Kozma.