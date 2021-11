Jozef Sabovčík žiali v Utahu za tetou Hildou († 95): V puberte ma správne nasmerovala!

Veľký žiaľ pocítil v ďalekom Utahu po Ondrejovi Nepelovi († 38) najslávnejší zverenec tety Hildy. Jozef Sabovčík (57) priznal, že tá správa ho zasiahla silno. Aj preto, že nedávno stratil milovaného člena rodiny. Tu je jeho odkaz zo Salt Lake City.

„Dozvedel som sa tú smutnú správu hneď, asi najrýchlejšie, ako sa dalo. Ja mám na ňu krásne spomienky, veľmi mi pomohla hlavne s povinnými cvikmi, ktoré v tom čase boli slabinou môjho korčuľovania. Bolo to práve v období, keď som mal 15 rokov a potreboval som spraviť viditeľný pokrok na európskej a svetovej scéne a ona mi v tom veľmi pomohla. Povedal by som, že ma v puberte správne nasmerovala. Vďačím jej za to, čo pre mňa za našu krátku spoluprácu urobila, a vážim si ju nielen ako trénerku, ktorá vychovala môj prvý veľký krasokorčuliarsky vzor Ondreja Nepelu, ale hlavne ako človeka. Aj keď sa dožila krásneho veku, je vždy ťažké stratiť člena rodiny. Viem, o čom hovorím... Sám som to zažil pred pár mesiacmi, keď nás opustil môj milovaný otec. Zo srdca chcem zaželať úprimnú sústrasť jej deťom Dagmar, Pavlovi a jej celej rodine.“