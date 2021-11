Za Hildou Múdrou († 95) smútia aj jej poslední zverenci: Otvorila im srdce, tým si ich získala

Svojho najslávnejšieho zverenca Ondreja Nepelu († 38) k desiatim zlatým medailám na vrcholných podujatiach, no legendárna trénerka Hilda Múdra († 95), ktorá je od pondelka už v krasokorčuliarskom nebi spolu so svojím Ondríkom, mala aj menej slávnych zverencov.

Jej autistické deti, ktorým sa venovala na sklonku trénerskej kariéry, smútia azda ešte viac.

Jedným z nich je aj Marek Bednár, ktorého otec po správe o smrti úžasnej trénerky a skvelej osoby zverejnil na svojom profile dojímavé vyznanie. Bezpochyby nielen svoje.

Jeho Marek je totiž jedným z tých, ktorého si tréningy s pani Múdrou získali natoľko, že sa začal krasokorčuľovaniu venovať naplno a patrí medzi reprezentantov Slovenska s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí žnú úspechy na Špeciálnych olympiádach.

„Marek ako autista patril dlhé roky medzi krasokorčuliarske autistické deti, ktorým sa pani Hilda Múdra už ako dôchodkyňa venovala roky zadarmo. Veľmi ju mal rád. Nevedel, že vychovala olympijského víťaza.

Ale čo Majo od začiatku vedel, bolo to, že pani Múdra je žena s obrovským srdcom. Vycítil to od prvého stretnutia. Preto jej venoval to svoje. Tie deti ju poslúchali na slovo. Naoko bola prísna, ale nedala na ne dopustiť,“ spomína Marekov otec, ktorý ešte pridal poďakovanie za autistické deti: „Vďaka vám sa po každom tréningu vracali domov sebavedomejšie, silnejšie. Vďaka vám nestrácali nádej.“

Väčšina týchto detí je krasokorčuľovaniu verná dodnes. Iskru, ktorú v nich pani Múdra zapálila, len tak niekto neuhasí. Posledná rozlúčka z prvou dámou slovenského krasokorčuľovania bude v stredu 1. decembra o 11.00 hod. v bratislavskom krematóriu.

Nový Nepela?

Že to je len sen, vedela skvelá trénerka veľmi dávno a neraz to verejne deklarovala: „Potešilo by ma, ak by sme mali nového Nepelu, ale to sa už asi nestane. Máme síce veľa šikovných detí, ale tento šport stojí aj veľa peňazí. Kým z malej nádeje vyrastie úspešný reprezentant, trvá to veľmi dlho, minimálne osem-deväť rokov. Mnohým sa nechce tak dlho čakať.“