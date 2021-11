Kapitán Spartaka Mikovič: Už naplno trénujem a teším sa z dcérky

Zase sa mu začínajú starosti, ale tentoraz príjemné. Kapitán Spartaka Trnava Martin Mikovič (31) sa po augustovom zranení menisku opäť vracia do futbalového kolotoča. Už niekoľko dní naplno trénuje so spoluhráčmi a nie je vylúčené, že sa objaví v nominácii na nedeľňajší ligový zápas proti Ružomberku.

Jeho návrat na trávniky bude o to radostnejší, že sa stal čerstvým oteckom dcérky Nely.

Martin Mikovič sa nešťastne zranil ešte v augustovom ligovom zápase proti Žiline. Absolvoval artroskopiu menisku, dlhšie obdobie chodil s barlami, ale v týchto dňoch je opäť späť na trávniku medzi spoluhráčmi.

„Konečne po dlhšom čase môžem hovoriť o príjemných správach v mojom živote. Už niekoľko dní naplno trénujem s mužstvom, ba čo viac, stal som sa šťastným otcom dcérky Nely,“ povedal na úvod kapitán Spartaka. Novému Času prezradil, že uplynulý piatok sa po tréningu ponáhľal do nemocnice za snúbenicou Dominikou, aby stihol byť pri pôrode.

„Všetko dopadlo dobre. Obe moje dievčatá sú zdravé a prajem si, aby to tak vydržalo nastálo,“ pokračoval Mikovič, ktorý vie, čo sa patrí a spoluhráčom odkazuje, že do šatne prinesie nejaké občerstvenie. „Tento týždeň to ešte nestihnem, ale na ten budúci sa môžu chlapci tešiť,“ dodal s úsmevom Mikovič, ktorý zároveň nevylúčil, že by sa mohol objaviť v nominácii trénera Michala Gašparíka na nedeľňajší domáci zápas proti Ružomberku.

Ako gladiátor

Martin sa môže pochváliť aj karikatúrou, na ktorej je zobrazený, ako spartakovský gladiátor. „Jeden novinár mi povedal, že má kamaráta, ktorý robí takéto kresby. že či by som nechcel takú aj ja. Tak som súhlasil. Ako model som však nestál. Ale myslím si, že to vyzerá celkom dobre,“ vysvetlil Martin.