Ibrahimovič sa priznal: Spravil som to naschvál, nehanbím sa za to!

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič (40) uviedol, že jeho zákrok na Španiela Cesara Azpilicuetu bol úmyselný. V nadstavenom čase záverečného stretnutia kvalifikácie MS 2022 zaň inkasoval žltú kartu.

Švédi prehrali v Španielsku 0:1 a zabojujú v marcovej baráži, v úvodnom stretnutí im však bude 40-ročný útočník AC Miláno chýbať pre disciplinárny trest.

Ibrahimovič pri rohovom kope ramenom vrazil do Azpilicuetu a tvrdo ho poslal na zem. "Spravil som to naschvál. Nehanbím sa za to, lebo on sa hlúpo vyvŕšil na mojom hráčovi. Na mňa by si to nedovolil, tak som mu vysvetlil, čo by sa stalo, keby to spravil mne. Nejde o to, že vynechám prvý zápas play off. Ide o to, aby pochopil, že si nemá uťahovať z niekoho, kto leží na trávniku. Útočí sa na toho, kto sa môže brániť. Je ľahké vybrať si za obeť môjho 20-ročného slušného spoluhráča. Dúfam, že to už pochopil. Urobil som hlúposť, ale urobím ju znova. Na sto percent," povedal švédsky veterán v rozhovore na webe periodika The Guardian.