Paige Van Zantová opäť šokuje: Tu sú fotky, na ktorých vyzerám ako prostitútka!

Na sociálnych sieťach má tri milióny fanúšikov. Teraz k nim určite pribudli ďalšie tisíce. Slávna bojovníčka, dnes už síce bývalá, opäť raz šokovala!

Paige Van Zantová (27) zverejnila niekoľko riadne odvážnych fotografií, ku ktorým dopísala iba slová z titulku: „Tu sú fotky, na ktorých vyzerám ako prostitútka!“

Ono to vyznieva ako mierne povedané: „Na te, zaduste sa!“ No jedným dychom treba dodať, že zvodná ex-bojovníčka UFC i MMA, ktorá presedlala na Bare Knuckle Boxing, teda box bez rukavíc, však vie, čo robí. Vie, že fotografie na najznámejšej stránke pre dospelých, jej robia nielen popularitu, ale aj riadne obohacujú jej konto.

„Momentálne zarábam oveľa viac z nahých fotiek ako zo zmluvy a to je šialené. Nechcem sa ocitnúť v situácii, že stratím podnikateľskú šancu, pretože mám webovú stránku. Vo svete ma už vnímajú ako sexsymbol a chcem na tom zarobiť. Tvrdo som pracoval na svojom tele, aby som sa stal tým, čím som. Teraz to len zdieľam na stránke a robím to profesionálne,“ povedala Paige.

(uka, foto instagram.com/paigevanzant)

Paige je hrdá na svoje telo. Pracovala vraj na ňom riadne tvrdo, preto ho dnes hrdo ponúka na obdiv.

Bývalá bojovníčka má profily plné odvážnych fotografií.

Sama o sebe tvrdí, že vyzerá ako prostitútka. Ale vraj kým jej za to platia, bude to robiť.