Prvý trest pre džentlmena LeBrona Jamesa: Dištanc a mastná pokuta

Americký basketbalista LeBron James (36) má dlhé roky status nielen kvalitného hráča, ale aj džentlmena zámorských paluboviek.

To druhé tvrdenie dostalo aktuálne malý škrabanec, keďže 36-ročný líder Los Angeles Lakers vôbec prvýkrát v 19-ročnej kariére inkasoval disciplinárny trest. James nebude môcť nastúpiť v utorkovom zápase u súpera proti tímu New York Knicks a príde o časť platu vo výške 284-tisíc dolárov. Bude to vôbec prvýkrát v 1584 zápasoch v NBA, čo James bude musieť nútene oddychovať z iného ako zdravotného alebo výkonnostného dôvodu.

Hviezdny krídelník pyká za to, že súperovi Isaiahovi Stewartovi z tímu Detroit Pistons spôsobil lakťom krvavé zranenie na tvári. Priamo v zápase bol James vylúčený, ale ešte predtým sa ho snažil nahnevaný Stewart napadnúť a tiež skončil predčasne pod sprchou. Za nešportovo správanie si hráč Detroitu vyslúžil trest na dva zápasy a príde o 45-tisíc dolárov z platu. James a Stewart budú opäť v hre proti sebe už najbližšiu nedeľu, keď Lakers hostia Pistons, a ich tresty už budú minulosť.

"Bezohľadne udrel Stewarta do tváre, čo vyvolalo následnú hádku medzi oboma hráčmi," vysvetlilo trest pre Jamesa vedenie NBA. "V reakcii na faul opakovane agresívne zaútočil na Jamesa a nešportovo sa správal," uviedlo vedenie profiligy na adresu Stewarta.