Plánuje návrat? Takto trénuje Tiger Woods po vážnej autonehode

Americký golfista Tiger Woods (45) zverejnil na sociálnej sieti twitter video, v ktorom odpaľuje loptičky. Vo februári utrpel pri dopravnej nehode vážne zranenie nohy. Na videu je s ortézou na pravej nohe.

Štyridsaťpäťročný hráč do popisu napísal: "Robím progres." Jeho priateľ a golfista Justin Thomas nedávno povedal, že Woods sa pokúsi o comeback: "Viem, že sa o to pokúsi, no podľa mňa nebude hrať nikdy, pokiaľ nebude môcť hrať dobre." Legendárny športovec už absolvoval návrat po zranení - v roku 2017 podstúpil operáciu chrbtice a o rok neskôr vyhral major turnaj v Auguste.

Woods havaroval 23. februára v Los Angeles. Nehoda sa stala blízko štvrtí Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes. S početnými zraneniami nohy ho odviezli do nemocnice, kde podstúpil náročnú operáciu. Golfista si údajne nehodu nepamätá. Po havárii mal viacero otvorených zlomenín. Pätnásťnásobný víťaza major turnajov nebol počas nehody pod vplyvom alkoholu a ani iných omamných látok. Informovala o tom agentúra AFP