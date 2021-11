Arteta s Kloppom neovládli svoje emócie: Medzi lavičkami ich od seba museli oddelovať

Po súboji v strede poľa, za stavu 0:0, sa rozčertil Mikel Arteta (39). Reakcia španielskeho kormidelníka Arsenalu FC sa nepozdávala skúsenejšiemu Jürgenovi Kloppovi (54). Obaja si to teda medzi sebou chceli stručne vysvetliť, no k tomu ich už kolegovia z realizačných tímov nepustili. Koniec koncov po záverečnom hvizde mal omnoho viac dôvodov na úsmev nemecký lodivod Liverpoolu.

No, but look at the passion shown in both Arteta and Klopp. Ole would never have the capacity to attempt thispic.twitter.com/xwpyysuII1