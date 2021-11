Kľúčovým hráčom „modrých" bol opäť francúzsky stredopoliar N´Golo Kanté (30). Ten si tradične poradil s nebezpečnými nábehmi „líšok", krásnym gólom zvyšoval na 2:0 a bonusom k tomu všetkému bol moment, keď Wilfreda Ndidiho (24), záložníka domácich, v priebehu štyroch sekúnd poslal zásluhou svojej techniky k zemi až dvakrát.

N'golo Kanté after hearing Maddison place him and Ndidi in the same sentence 😂😂#LeiChe pic.twitter.com/GDd6vaSxfZ