Jakub Grigar o životnom kroku: Svadba bude do roka a do dňa

Vzťah posunuli do vyššieho levelu. Strieborný olympionik z Tokia Jakub Grigar (24) si deň, keď požiadal svoju priateľku o ruku, dopodrobna naplánoval. Aďku ohromil a tá mu po štvorročnej známosti povedala svoje áno. „Verím, že aj keď máme okolo seba veľa nástrah, do roka sa ožením,“ povedal pre Nový Čas šťastný Jakub.

Grigar je zamilovaný až po uši. Nie je nič krajšie, ako keď je láska opätovaná. „Nad týmto krokom som rozmýšľal už dlhšie, ale nejako som ho nestihol spraviť skôr. Premýšľal som nad tým, ako to vymyslieť, aby sa jej to páčilo, a nakoniec som ostal len pri úplne jednoduchom programe: zobudiť ju palacinkami do postele, zobrať ju na pekný výlet a požiadať ju pri dobrej večeri bez toho, aby to čakala,“ prezradil úspešný vodný slalomár, ktorý si zásnubami dal predčasný vianočný darček.

„Na Vianoce to budú štyri roky, čo sme spolu,“ usmial sa pri spomienke na prvé rande a prezradil, čo mu na jeho partnerke najviac imponuje: „Na Aďke sa mi najviac páči, že je to skvelý človek a spraví všetko pre to, aby potešila druhých a postarala sa o nich. Niekedy aj na úkor seba a myslím si, že práve v tomto sme sa našli. Okrem toho je to, samozrejme, krásna žena, ktorá vynikajúco pečie! A láska ide predsa cez žalúdok, nie?“

V covidových časoch sa svadobný obrad a oslava plánujú len ťažko. „Hovorí sa, že svadba by mala prísť do roka a do dňa, ale naplánovanú ju ešte nemáme. Verím, že aj keď máme okolo seba veľa nástrah, do roka sa to podarí,“ uzavrel člen Red Bull tímu.