Prešov postrachom súťaže! Pred mesiacom bol na poslednom mieste, teraz valcuje súperov

Majú životnú formu! Hokejisti Prešova zdolali v hektickom závere v piatok na svojom ľade favorita z Košíc 3:2 a víťaznú šnúru natiahli už na sedem zápasov. Pred mesiacom boli dokonca na poslednom 12. mieste tabuľky a teraz sú na šiestej priečke zaručujúcej priamy postup do play-off . Čo na skvelú fazónu hovorí líder tímu, útočník Ján Sýkora (31)?

Majiteľ klubu Róbert Ľupták urobil dobrý ťah, keď z Detvy presťahoval klub do Prešova, kam sa extraligový hokej vrátil po dlhých 23 rokoch. Hoci sa mužstvo v úvode ročníka trápilo, pred mesiacom okupovalo posledné miesto so šiestimi bodmi, teraz ich má na konte 26! Prešovčania totiž vyhrali posledných sedem duelov v rade a sú doslova postrachom súťaže.

„Je to zázrak. Všetci v klube sa však z toho tešíme, že sme na víťaznej vlne a veríme, že to bude pokračovať čo najdlhšie. V úvode sme prehrávali, ale muselo sa to zlomiť a teraz vyhrávame jeden zápas za druhým. Mesto Prešov doslova žije hokejom, veľmi si to teraz užívam,“ povedal pre Nový Čas líder tímu, útočník Ján Sýkora.

Raz sa to muselo zlomiť

Na otázku, kde nastal obrat a prelomenie negatívnej série, odvetil: „Nedá sa stále iba prehrávať. Raz sa to muselo zlomiť. Vyhrali sme v Michalovciach a odvtedy ťaháme skvelú sériu. Dúfam, že nás teraz nezabrzdí vo výkonoch znížený počet fanúšikov na tribúnach. Naozaj sme ich podporu veľmi cítili,“ dodal Sýkora, ktorý sa na piatkovom triumfe s Košicami 3:2 podieľal gólom a dvomi asistenciami.