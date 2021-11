Petra Vlhová ukazuje vo Fínsku skvelú slalomovú formu: Pridá v Levi aj štvrtý triumf?

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala v sobotu úvodný slalom sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi o 31 stotín zdolala spolufavoritku Mikaelu Shiffrinovú z USA. Tretia skončila s odstupom 0,84 s Nemka Lena Dürrová.

Vlhová nadviazala na úspechy z Levi spred roka, vo fínskom stredisku vlani triumfovala v oboch slalomoch. Vlhovej sa v Levi darí, na severe Európy vyhrala aj v roku 2017. Rok predtým obsadila tretie miesto a v roku 2018 skončila druhá.

Vlhová položila základ svojho triumfu už v 1. kole, ktoré pod umelým osvetlením vyhrala s náskokom 0,11 s pred svojou najväčšou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. V druhom kole predviedla prakticky bezchybný výkon. Náskok pred americkou konkurentkou si postrážila na všetkých troch medzičasoch a napokon z toho bol fantastický triumf (+0,31 s). Tretie miesto si vybojovala Nemka Lena Dürrová s mankom 0,84 s. Česká reprezentantka slovenského pôvodu Martina Dubovská (29) skončila 13.

„Rada jazdím na tomto snehu v Levi, začínam milovať Fínsko i tunajšie počasie. Nestáva sa často, že v jednom stredisku vyhrávam každý rok, ale tu sa mi to podarilo znova,“ uviedla Slovenka v cieli.

Ambiciózna Liptáčka dosiahla v sobotu 21. víťazstvo v pretekoch SP v kariére, trináste slalomové. Najväčšie fínske lyžiarske stredisko za severným polárnym kruhom je jej najúspešnejším miestom v kalendári SP. Zvíťazila tam v slalome už po štvrtý raz a v počte triumfov sa tam vyrovnala práve Shiffrinovej. Vo Svetovom pohári je Vlhová na 3. mieste, keď na líderku Shiffrinovú stráca 20 bodov.

VÝSLEDKY

Slalom sobota: 1. VLHOVÁ (SR) 1:46:19 min., 2. Shiffrinová (USA) +0,31 s., 3. Dürrová (Nem) +0,84,...13. Dubovská (ČR) +2,40.

Priebežné poradie SP:

1. Shiffrinová 180 b., 2. Slokarová (Slovin.) 168, 3. VLHOVÁ 160.

Vlhová: Sob sa bude volať Michal

Stádo sobov Petry Vlhovej sa utešene rozrastá. Po víťazstve v úvodnom slalome sezóny Svetového pohára vo fínskom Levi dostala už štvrtého soba, ktorému dala meno Michal. „Rozhodla som sa ho pomenovať po mojom priateľovi, ktorý tu aj je so mnou,“ povedala obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu. Keďže aj dnes je na programe slalom, k Igorovi, Lujze, Peti a Michalovi tak môže pribudnúť ďalší kamarát

Ako hodnotíte prvé víťazstvo v sezóne?

- Hodnotím ho veľmi dobre. Urobila som presne to, čo som chcela. Ukázala som dve vyrovnané jazdy a získala dôležité víťazstvo.

Tri týždne prípravy vo Fínsku sa teda vyplatili...

- Boli to náročné tri týždne. Ale vedeli sme, do čoho ideme. Vyplatilo sa nám to.

Z ktorej z dvoch jázd máte lepší pocit?

- Lepšie sa mi išlo druhé kolo, lebo v prvom som nevedela, na čom som. Predsa len, dnes to bol prvý slalom sezóny. V druhom kole som vylepšila spodnú pasáž. Dala som do toho maximum a vyplatilo sa. Veľmi sa teším z víťazstva.

Prezradíte meno soba, ktorého ste dnes dostali za víťazstvo?

- Bude sa volať Michal po mojom priateľovi. Je to láska môjho života.

V nedeľu je na programe druhý slalom. Budete mať opäť tie najvyššie očakávania?

- Budú to nové preteky a nový deň. Môže sa to skončiť rovnako, alebo úplne inak, uvidíme.