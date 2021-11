Šéf Australian Open sa definitívne vyjadril: Na prvom Grand Slame ročníka sa predstavia len tenisti, ktorí splnia túto podmienku

Keďže v Austrálii platia pomerne prísne protipandemické opatrenia, dlho sa špekulovalo, ako bude prestížny turnaj v Melbourne prebiehať.

Teraz už však poznáme definitívny verdikt. Riaditeľ Australian Open Craig Tiley potvrdil šumy, že úvodného Grand Slamu sezóny sa budú môcť zúčastniť len plne vakcinovaní tenisti.

„Stále je tu veľa špekulácii ohľadom očkovania, preto by som to chcel ujasniť. Keď úrady oznámili, že všetci účastníci musia byť očkovaní, tým pádom sa to týka aj hráčov i hráčiek. Všetkých sme o tom jasne informovali," vyjadril sa Tiley pre agentúru Reuters.

Pre viacerých športovcov to ale môže predstavovať problém. Najviac sa hovorí o srbskej svetovej jednotke. Novak Djokovič má voči vakcinácii zdržanlivejší postoj, preto je jeho štart u protinožcov veľmi otázny.