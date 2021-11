Vlhová v Levi nedala svojim súperkam šancu: Vychutnajte si jej víťaznú jazdu ešte raz!

Držiteľka Veľkého kryštáľového glóbusu z vlaňajšieho ročníka predviedla dnes dve najrýchlejšie jazdy, čo sa v tak nabitej konkurencii nestáva často. Svojim súperkám, a najmä najväčšej rivalke Mikaele Shiffrinovej, nedala šancu a v Levi triumfovala už štvrtýkrát v kariére.

Fantázia! Skvelá Petra Vlhová ovládla prvý slalom sezóny: Vo Svetovom pohári má už 21 triumfov

V druhom kole uzatvárala štartové pole a od prvej bránky išla agresívne za víťazstvom. Vychutnajte si jej bravúrnu jazdu ešte raz!

Petra Vlhova has done it 🇸🇰🙌



A superb second run sees the reigning World Cup champion maintain her advantage and claim victory in the women’s slalom season opener!#FISAlpine | @fisalpine pic.twitter.com/chBVzMvqVF