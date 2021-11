Erik Černák sa stále zotavuje zo zranenia: Kedy sa vráti do zostavy Tampy Bay?

Slovenský obranca v službách hokejistov Tampy Bay Erik Černák (24) by sa do zostavy šampióna Stanleyho pohára mohol vrátiť skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.

Keď Černák 9. novembra pre zranenie v hornej časti tela nedohral zápas proti Caroline, tréner Jon Cooper sa vyjadril, že chýbať bude možno aj niekoľko týždňov. Viaceré weby, ktoré pokrývajú dianie v tíme Tampa Bay Lightning si myslia, že po týždni absencie by sa mohol už čoskoro vrátiť na ľad.

"Ďalší týždeň by znamenal Černákovu neúčasť v sobotu proti New Jersey, v nedeľu proti Minnesote a v utorok opäť v domácom zápase s Philadelphiou. Po Dni vďakyvzdania, teda 26. novembra, by sa však už mohol objaviť na ľade proti bývalému spoluhráčovi Yannimu Gourdemu a jeho novému tímu Seattle Kraken," objavilo sa na webe rawcharge.com.

"Černák plní v tíme jednu z najdôležitejších defenzívnych úloh. Patrí medzi lídrov v čase strávenom na ľade aj v počte zablokovaných striel. Keď sa vráti do zápasového diania, Lightning budú mať konečne k dispozícii kompletné obranné dvojice, čo sa im ešte nestalo od začiatku sezóny. Obrana sa v poslednom čase zlepšila, ale príchodom Černáka by sa minutáž mohla rovnomernejšie rozdeliť na viacerých hráčov. Tým by sa predišlo ich prílišnému opotrebovaniu v skorej časti sezóny," dodal rovnaký zdroj.

Tampa Bay má v aktuálnej sezóne z úvodných 15 zápasov bilanciu 9 víťazstiev, 3 prehry a 3 prehry po predĺžení alebo nájazdoch. V tabuľke Atlantickej divízie Východnej konferencie NHL patrí tímu Jona Coopera tretie miesto za Floridou a Torontom. Vo štvrtok sa hráči Tampy Bay tešili z triumfu na ľade Philadelphie 4:3 po samostatných nájazdoch a sériu zápasov s bodovým ziskom predĺžili na deväť.