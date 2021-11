Predčasný koniec sezóny hokejovej ligy? Nové opatrenia sú pre kluby likvidačné

Kluby hokejovej Tipos extraligy žiadajú kompetentné orgány o prehodnotenie sprísnených protipandemických opatrení. Tie budú podľa nich pre niektorých účastníkov najvyššej hokejovej súťaže likvidačné a ak nebudú obmedzenia vykompenzované, bude to znamenať aj predčasné ukončenie sezóny.

Asociácia profesionálnych hokejových klubov to uviedla v piatok v oficiálnom stanovisku.

Podľa nových opatrení, ktoré majú vstúpiť do platnosti v pondelok, môže byť na hromadnom podujatí v červenom okrese prítomných len 200 divákov v režime OP (očkovaní a prekonaní). V bordovej farbe to bude 100 ľudí a v čiernej farbe 50 ľudí. Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení. Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí. Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.

Plné znenie stanoviska klubov Tipos extraligy k prijatým opatreniam /bez redakčných úprav/:

"Kluby TIPOS EXTRALIGY sú zástancami pozitívnej motivácie

Kluby hokejovej TIPOS Extraligy sú si plne vedomé a chápu vážnosť aktuálnej situácie spôsobenej treťou vlnou pandémie i jej dopady na zdravotnícky systém na Slovensku. Ďakujeme aj touto cestou zdravotníkom za ich často až nadľudské nasadenie v boji s koronavírusom.

Ako predstavitelia slovenského profesionálneho hokeja sme verili, že vďaka podpore očkovania sa nebude opakovať stav z minulej sezóny a zápasy sa budú môcť hrať pred slušne zaplnenými hľadiskami. Sme jednoznačne zástancami pozitívnej motivácie pre ľudí. Aj vláda všetkým sľubovala, že očkovanie je výhra a sloboda.

Absolútne sme preto nepočítali s obmedzeniami aj pre zaočkovaných fanúšikov, ktoré schválila vláda s platnosťou od 22. novembra. Mrzí nás, že kým do nákupných centier je možný vstup neobmedzeného počtu ľudí v režime OP, na hokejové štadióny sa dostane len minimálny počet osôb, ktoré sú zaočkované či prekonali COVID-19. Vzhľadom na veľkosti organizačných tímov a počty hráčov je účasť fanúšikov na štadiónoch za týchto podmienok prakticky nemožná.

Hrať bez fanúšikov bude pre niektorých účastníkov najvyššej hokejovej súťaže likvidačné. Len s ťažkosťami prežili minulú sezónu, ani sa nestihli spamätať z výpadku príjmov zo zákazu divákov na tribúnach a dostávajú ďalšiu veľkú ranu.

Ak nebudú obmedzenia vykompenzované, bude to znamenať aj predčasné ukončenie sezóny. Hráči i členovia realizačných tímov prídu o svoju prácu a fanúšikovia o možnosť sledovať najpopulárnejší šport na Slovensku. Súčasný stav bude mať veľký dopad na reprezentáciu krajiny na vrcholných podujatiach i na celý slovenský šport, nielen na profesionálny, ale aj na mládežnícky.

Ako zástancovia pozitívnej motivácie prosíme kompetentné orgány o prehodnotenie opatrení a podľa vzoru z okolitých i z iných európskych krajín umožnenie vstupu na športové podujatia väčšiemu počtu fanúšikov v režime OP pri zohľadnení maximálnej kapacity štadiónov. Bola by to pozitívna motivácia pre ľudí a zároveň odmena pre všetkých zodpovedných."