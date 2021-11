McDavid postavil divákov zo sedadiel: Jeho sólo nemalo chybu

Kanadský útočník Connor McDavid (24) predviedol v zápase NHL proti Winnipegu ďalšiu akciu, ktorá musela divákov postaviť zo sedadiel. Klenot Edmontonu Oilers prešiel takmer celým klziskom, prekľučkoval sa cez trojicu hráčov súpera a prekonal brankára.

McDavid bodoval už v 16. zápase Oilers v tejto sezóne. "Je to naozaj jedinečný hráč. Takto dominantný je v celej lige len málokto. Dokáže urobiť veľké veci z ničoho," chválil svojho zverenca kouč Edmontonu Dave Tippett.

CONNOR. MCDAVID.



HE DID IT AGAIN. 😱😱😱 pic.twitter.com/9GC4d48XZx