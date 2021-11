Nový precedens vo Formule 1? Komisári FIA zajtra rozhodnú o potrestaní Verstappena 5 dní po pretekoch

Po väčšinu času bol však na čele jeho najväčší rival - Holanďan Max Verstappen (24). Rozdiel medzi rýchlosťami oboch monopostov bol prekvapivo neúprosný, preto otázkou bolo nie či, ale kedy sa sedemnásobný majster sveta dostane do vedenia.

To sa mu na prvý pokus nepodarilo, keď sa všetkými možnými silami nádejný pilot ubránil, a to aj za cenu toho, že obaja skončili mimo trate. Chvalabohu, nikomu sa nič nestalo, obaja mohli pokračovať, a tak sa počas pretekov komisári rozhodli Maxovu obranu nepotrestať. Veď koniec koncov na druhýkrát to už Hamiltonovi s prehľadom vyšlo.

Po skončení Veľkej ceny na okruhu Interlagos sa ale objavili nové dôkazy a kamerové záznamy, na ktoré zareagoval tím Mercedes a požiadal komisárov o opätovné prešetrenie tohto incidentu. Tí ešte doteraz stále nerozhodli, no definitíva má padnúť v piatok ráno. Ak však bude aktuálny líder seriálu F1 dodatočne potrestaný päť dní po skončení pretekov, vytvorí sa podľa niektorých expertov najväčší precedens v dejinách motošportu.

Mercedes have requested a Right of Review over the incident in Turn 4 at the #BrazilianGP between Max Verstappen and Lewis Hamilton on the basis of new evidence... 👀🏎️pic.twitter.com/de7ZQ8dj9t