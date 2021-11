Emotívny príhovor víťazky štvorhry Krejčíkovej: Čo dojalo k slzám Navrátilovú?

Slzy do očí tenisovej legende sa podarilo dostať pred objektívmi z celého sveta jej rodáčke Barbore Krejčíkovej (25), ktorá sa po triumfe vo štvorhre po boku Katařiny Siniakovej (25) na Turnaji majsteriek rozhodla urobiť mexickému publiku „politické vzdelávanie“ o 17. novembri 1989.

Slová rodáčky z Brna určite nedojmú len Martinu Navrátilovú! „Rada by som vám povedala, že dnes je pre Česko a našich slovenských priateľov veľmi špeciálny deň, hovoríme tomu zamatová revolúcia. 17. novembra 1989 boli Česi a Slováci jeden národ a mali sme veľmi statočných študentov a občanov, ktorí vyšli do ulíc a demonštrovali proti nedemokratickému režimu. A vďaka nim a ich obetiam moja generácia teraz môže žiť bez obmedzení a slobodne. Som rada, že už tu nie je režim, pre ktorý bola Martina Navrátilová donútená emigrovať. Rada by som odtiaľto poďakovala všetkým doma za to, čo urobili a akí boli statoční.“