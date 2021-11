Vlhová nechce Piniho porovnávať s Magonim, no otvorene priznala: S novým trénerom som šťastnejšia!

Maximálne sústredená! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) sa pred dvoma víkendovými slalomami vo fínskom Levi cíti v optimálnej pohode a je pripravená útočiť na tie najvyššie priečky. Neprekáža jej ani hmlisté a depresívne severské počasie, s ktorým sa vyrovnáva už tri týždne. Na online tlačovej konferencii pred pretekmi navyše dostala za úlohu porovnať bývalého trénera Livia Magoniho (58) so súčasným koučom Maurom Pinim (56)…

Vlhová nemá v dejisku za polárnym kruhom ideálne podmienky na život, no ako sama priznáva, vo Fínsku ju zaujímajú jedine preteky. „Levi by som si ako dovolenkovú destináciu nevybrala. Aj na normálny život je to tu ťažké. Svetlo je od desiatej do tretej, stále je hmla. Je to náročné, ale som tu predovšetkým na to, aby som trénovala a bola pripravená na preteky. Cítim sa naozaj vo skvelej forme. Myslím, že tu môžem pomýšľať na tie najvyššie priečky,“ uviedla Vlhová na štvrtkovej tlačovej besede a hneď s úsmevom pokračovala:

„Som tu vo Fínsku už takmer tri týždne, ale poviem otvorene, že v Levi sa toho robiť veľa nedá. Aj keď som mala deň voľna, radšej som iba oddychovala a regenerovala. Bola som však pozrieť moje soby, to bola taká moja jediná aktivita.“

Minuloročná víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára sa nevyhla ani otázkam okolo bývalého trénera Magoniho. Trúfla by si ho porovnať so súčasným koučom Pinim?

„Ťažko povedať, čo je v tomto trénerskom smere nové. Každý kouč má svoj vlastný štýl a svoj vlastný prístup. Inak sa so mnou rozpráva a používa iné techniky. Nechem to porovnávať, či to je v súčasnosti lepšie, alebo horšie ako v minulosti. Poviem len to, že je to úplne iné. Som takto oveľa viac šťastnejšia,“ uzavrela rodáčka z Liptova, ktorá sa už nevie dočkať víkendových slalomov v Levi, aj keď ju čaká náročná úloha - obhajoba dvoch víťazstiev.