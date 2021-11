Brankárku Iránu označila Futbalová asociácia Jordánska za muža: Chystá sa brániť súdnou cestou!

Jordánsko nieslo tesnú prehru veľmi ťažko a svoje súperky obvinilo z toho, že do brány postavili muža a žiadajú dôkladné prešetrenie situácie. V skutočnosti však gólmankou Iránu bola Zohreh Koudaei (32), ktorá sa k tomuto obvineniu vyjadrila v tureckom denníku Hürriyet. „Je to z ich strany šikana. Som žena a mojou jedinou chybou je, že nie som pekná." Skúsená brankárka plánuje podať žalobu na Futbalovú asociáciu Jordánska, no celý prípad ešte musí definitívne uzavrieť Ázijská futbalová konfederácia (AFC).

🇮🇷 Iranian women's football goalkeeper, Zohreh Koudaei has been accused of being a man by the Jordan Football Association.



Koudaie’s response to those allegations: “This is bullying from Jordan. I am a woman. My only mistake is not being pretty.” 💔😔 pic.twitter.com/3oS3l1hv4Z