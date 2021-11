Petra Vlhová pre pretekmi v Levi: Príprava kopca nebola úplne ideálna, trápime sa!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) by na nadchádzajúcich pretekoch Svetového pohára v Levi rada napodobnila vlaňajší úspech, keď vo fínskom stredisku vyhrala oba slalomy a naštartovala k zisku veľkého krištáľového glóbusu.

Ani tento rok nič nepodcenila s prípravou, za polárny kruh odletela už tri týždne pred štartom podujatia, pričom obetovala aj paralelnú súťaž v rakúskom Lech/Zürs.

"Po minuloročnom úspechu v Levi mám vysoké ambície. Chcem atakovať tie najvyššie priečky. S čím budem spokojná? S tým, ako podám moju jazdu. V nedeľu poviem, či som dala do toho všetko. Chcem vydať zo seba maximum a ako sa to vyvinie, na akú priečku to vyjde, to nechám na samotné preteky. Ak to vyjde na najvyššiu priečku, budem veľmi spokojná," uviedla Vlhová počas štvrtkového online mítingu s médiami.

Celková víťazka SP 2020/2021 odštartovala nový ročník tretím miestom v obrovskom slalome v októbrovej ľadovcovej ouvertúre v Söldene. Pred novým ročníkom si dala za cieľ viac sa koncentrovať na slalom a obrovský slalom, aj preto vynechala minulotýždňovú paralelku a rozhodla sa neobhajovať vlaňajší triumf v Lech/Zürs:

"Rozprávali sme sa o tom niekoľko dní. Napokon sme sa rozhodli, že sa budeme viac sústrediť na slalom a obrovský slalom a nebudeme zbytočne cestovať na iné preteky. Myslím si, že sme urobili dobré rozhodnutie. Nijako to neľutujem. Podujatie v Lech/Zürs som sledovala v televízii, bolo príjemné pozrieť si raz preteky z druhej strany."

Do Fínska priletela 31. októbra a na tamojšom svahu sa tri týždne pripravovala na štart slalomovej sezóny. Počas tréningov v Levi jazdila s Nórkami, Nemkami, Taliankami i českou reprezentantkou a tiež liptovskou rodáčkou Martinou Dubovskou. "Oproti minulému roku tu je viac snehu. Snehové podmienky sú veľmi dobré. Horšie to bolo s prípravou kopca, tá nebola úplne ideálna, trápime sa, kopec bol dosť mäkký. Ale hlavné je, že som si ho vyskúšala, nejakú výhodu mám." V slalomových oblúkoch cíti Vlhová istotu a je pripravená to potvrdiť aj v ostrej súťaži: "Cítim sa v slalome veľmi dobre. Pomohlo mi, že sme tu už takmer tri týždne. Lyžuje sa mi dobre, už ide len o to, ako sa budem cítiť v daný deň - v sobotu a nedeľu. Ťažko povedať, či som aj rýchla, to sa uvidí v samotných pretekoch. Cítim sa byť stopercentne pripravená, v piatok si ešte raz ťuknem do brán a ideme na to."

Vo Fínsku nemala Vlhová veľa priestoru na rozptýlenie. Keď si aj počas tréningov našla pauzu, počasie jej toho veľa nedovolilo: "Okrem lyžovania sa tu nedá toho veľa robiť. Keď som mala deň voľna, tak som väčšinou oddychovala a renegerovala. Stihla som si iba pozrieť soby, ktoré som dostala za minulé slalomové víťazstvá. Spestrila som si tým čas, bolo príjemné ich vidieť, sú to veľmi pekné zvieratá, oživujú sa mi vďaka nim spomienky na triumfy. Veľmi ma potešilo, že som mala čas si ich pozrieť. Akurát vtedy svietilo slnko, mala som šťastie. Lebo za tých 19 dní, čo som vo Fínsku, by som na prstoch jednej ruky spočítala, koľko dní svietilo slnko. To je nízko nad obzorom, ani neviem, či je východ, či západ slnka. Navyše často je tu hmla. Ale to nijako nezmením."

Vlhová priznala, že si v rámci prípravy na nadchádzajúce slalomy (v sobotu a nedeľu 10.30/13.30) púšťala aj videá zo svojich víťazných jázd v Levi: "Viackrát som ich videla. Robievame to často. Minulý rok som dala do toho maximum. Aj teraz sme zvolili podobný model prípravy ako vlani, keď som tu bola dva-tri týždne pred pretekmi a fungovala iba systémom hotel-kopec. Chceli sme byť iba tu, nikam necestovať a koncentrovať sa len na tréningy. Snažíme sa ťažiť z minuloročných skúseností, naplno ich využiť. Minulý rok to vyšlo, uvidíme, ako to bude teraz. Dúfam, že sme spravili dobré rozhodnutie a budeme útočiť na najvyššie priečky."