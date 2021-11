Ďalší hráč Capitals má nový kontrakt: Cieľom titul, snom olympiáda

Slovenský hokejový extraligista HK Poprad angažoval útočníka Dávida Bondru (29), ktorý v doterajšom priebehu sezóny pôsobil v tíme ICE Hockey League (IHL) iClinic Bratislava Capitals.

Dvadsaťdeväťročný krídelník podpísal s "kamzíkmi" zmluvu do konca sezóny, informoval klub na svojej webstránke.

Bondra sa tak vrátil do Popradu, ktorého dres už obliekal v rokoch 2016-2019. "Som rád, že som tu. Poprad je moje rodné mesto, aj keď všade mylne uvádzajú Annapolis, Maryland. Ja sa tu vždy cítim veľmi dobre, mám tu rodinu, kamarátov, takže to pre mňa bolo ľahké rozhodnutie," povedal Bondra po príchode pod Tatry.

"Mojím cieľom je získať titul. Máme dobré mužstvo a verím, že pôjdeme čo najďalej. Ja osobne pôjdem ako vždy každé striedanie naplno a budem hrať, čo viem," dodal pre hkpoprad.sk.

Dávid Bondra je člen širšieho reprezentačného kádra, Slovensko reprezentoval na dvoch svetových šampionátoch (2018, 2019). V tejto sezóne čakajú národný tím dva hokejové vrcholy a Bondra by na nich rád štartoval: "Účasť na ZOH by bola splnením sna, ale ja sa musím sústrediť na svoje výkony v HK Poprad. Ak by prišla pozvánka, bol by som veľmi rád, ale k nej povedú iba skvelé výkony v Poprade."

Bondra po pôsobení na Michiganskej univerzite v NCAA začal svoju profesionálnu kariéru v rodnom Poprade. Počas troch sezón odohral v extralige 178 zápasov so ziskom 81 bodov za 40 gólov a 41 asistencií. Po angažmáne v Poprade odišiel do KHL, kde hral za Červenú hviezdu Kchun-lun. Minulú sezónu dokončil v Komete Brno a aktuálnu odštartoval v tíme Bratislava Capitals. V trinástich dueloch IHL nazbieral päť bodov (3+2). V reprezentácii zatiaľ odohral 29 zápasov, v ktorých strelil päť gólov.

"S Dávidom sme boli v kontakte už pred sezónou, ale rozhodol sa vtedy pre nadnárodnú súťaž. Dal mi ale chlapské slovo, že v extralige bude hrať iba za Poprad, preto sa teším, že ho dodržal. Po udalostiach v Capitals sme sa skontaktovali a rýchlo sa dohodli. Očakávame od neho jeho typickú hru založenú na skvelom korčuľovaní, dôraze a tiež aj strieľaní gólov," uviedol na adresu staronovej posily riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi.