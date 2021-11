Legendárny jazdec Valentino Rossi: Táto sexica mu porodí prvého potomka

Svet motorizmu už nebude ako predtým. Jedna z najväčších hviezd MotoGP Valentino Rossi (42) ukončil svoju bohatú kariéru.

Doktor, taká bola prezývka Rossiho, získal deväť titulov majstra sveta, sedem v kráľovskej triede MotoGP. Rossiho teraz čakajú okrem iného aj milé povinnosti. Na budúci rok sa stane otcom a možno príde aj na svadbu.

Jeho vyvolenou je bývalá gridgirl Francesca Sofia Novello (27), ktorá sa aj vďaka vzťahu s Talianom stala slávnou.

"Mám dobrý život. Na budúci rok sa stanem otcom, už nemám dvadsať, takže bol najvyšší čas skončiť," vravel legendárny motocyklista.

Novello je úspešnou modelkou a influencerkou a nepopiera, že jej k tmu dopomohol aj Valentino. "Aj bez neho by som si vybudovala takú kariéru, ale trvalo by mi to dlhšie. Je pravdou, jeho popularita mi pomohla. Keď sme spolu randili, tak ma ľudia vyhľadávali len ako jeho priateľku. To ma hnevalo a hneď som si hľadala prácu, pretože som iná. Na druhej strane je pravda, že, áno, som jeho priateľka,“ povedala Novello pre Vanity Fair.