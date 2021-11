Muguruzová po triumfe na MS WTA: Je to odmena za celoročnú drinu

Garbine Muguruzová (28) sa stala prvou španielskou víťazkou MS WTA Tour. Tenistka ako nasadená šestka zdolala vo finále dvojhry v mexickej Guadalajare Estónku Anett Kontaveitovú za 99 minút 6:3, 7:5. V rebríčku WTA sa posunie na tretiu priečku.

"Som veľmi šťastná, že som sama sebe opäť dokázala, že môžem byť najlepšia, že môžem byť 'maestra', ako tomu hovoríme v španielčine. Vďaka tomuto úspechu sa dostanem rebríčkovo do veľmi dobrej pozície. Dáva mi to veľa energie pred ďalším rokom. Ja to odmena za celoročnú drinu," vyznala sa Muguruzová.

Španielka už postupom do finále prekonala svoje osobné maximum z koncoročného podujatia z roku 2015. Hoci do turnaja vstúpila prehrou s Češkou Karolínu Plíškovou, následne vyhrala štyri zápasy za sebou. V Mexiku získala svoj jubilejný desiaty titul v kariére a jeden z najvýznamnejších. V roku 2016 triumfovala na Roland Garros, o rok neskôr vo Wimbledone. Vavrínom na MS WTA Tour prekonala svoju krajanku Arantxu Sanchezovú Vicariovú, ktorá v roku 1993 prehrala vo finále koncoročného šampionátu.

Bývalá svetová jednotka ukázala v zápase o titul pevnejšie nervy. Opäť výborne podávala a svojím tradičným srdnatým štýlom bojovala o každú loptičku. Debutantka na vrcholnom podujatí roka a ôsma nasadená Kontaveitová z príliš veľkej snahy kopila chyby. Od stavu 2:3 vyhrala Muguruzová päť gemov v rade a prvý set uchmatla pre seba pomerom 6:3. V tom druhom prehrávala 3:5, ale potom získala ďalšie štyri gemy a zápas ukončila. Premenila hneď svoj prvý mečbal, po ktorom si ľahla na kurt.

"Ja i môj tím sme celý rok tvrdo pracovali a vyplatilo sa nám to. Ukázalo sa, že sme robili veci správnym spôsobom. Som nadšená, že som vyhrala taký významný turnaj - Masters, tu v Latinskej Amerike, v Mexiku. Myslím si, že je to niečo perfektné," citovala víťazku agentúra AFP.

Vo štvorhre triumfovali najvyššie nasadené Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, ktoré si vo finále poradili s belgicko-taiwanskou dvojicou Elise Mertensová, Hsieh Su-Wei 6:3, 6:4.



MS WTA Tour v Guadalajare

dvojhra - finále:

Garbine Muguruzová (Šp.-6) - Anett Kontaveitová (Est.-8) 6:3, 7:5

štvorhra - finále:

Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (ČR-1) - Elise Mertensová, Hsieh Su-Wei (Belg./Taiwan-3) 6:3, 6:4