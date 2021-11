Karlos Vémola priznáva: Táto chyba ma stála 10-tisíc eur!

Najpopulárnejší český bojovník MMA Karlos "Terminátor" Vémola priznal, že jedna chyba ho stála 10-tisíc eur.

Karlos "Terminátor" Vémola sa zotavuje po zranení ruky. Postihnuté miesto mu napadol zlatý stafylokok a podľa posledných vyšetrení väz odumiera. Preto musel najpopulárnejší český MMA bojovník zrušiť titulový zápas v strednej váhe OKTAGON MMA proti Samuelovi "Pirátovi" Krištofičovi. Otáznik visí nad jeho ďalším pokračovaním kariéry.

Popri rehabilitácii a oddychu si našiel Karlos čas, aby poskytol rozhovor pre youtube kanál Europa 2. Vémola mal možnosť reagovať aj na kritikov na sociálnych sieťach. Jeden z nich narážal na to, že Karlos nenavážil pred titulovým súbojom s Milanom Ďatelinkom. „Vémola tebe nikto pás nezobral, ty si ho doslova a dopísmena prežral hamburgrami!“

„Chcel by som vidieť toho človeka ako vyzerá. Ja som v tú noc potreboval zhodiť 13 kíl, ja som zhodil 12 a pol kila. Chcel by som vidieť človeka, ktorý to skúsi. Ja som bol na pokraji života a smrti. Aj tréner mi už hovoril, že už viac nechudnem. Keď ma rozhodcovia a doktor videli, nepustili ma už ani k opravnému zhadzovaniu. Bol som mimo, zhodil som za noc 12 a pol kilo," rozohnil sa Karlos Vémola.

„Ja si myslím, že som majster v zhadzovaní váhy, ukázal som v Čechách niečo, čo nikdy nikto nepoznal a nikto sa tak netrápil v dietách. Ja mimochodom ani nemám rád hamburgery. Mám rád iné veci, ale chcel by som vedieť, čo za hovädo to napísalo a ako vyzerá jeho strava."

Vémola priznal, prečo sa mu vlastne prvýkrát v kariére stalo, že nenavážil. A odhalil tiež, ako draho ho táto chyba vyšla.

„Ja som sa neprežral hamburgermi, ale urobil som jednu chybu. Neviem či sa to vie, ale začal som sa otužovať a strašne som si zvykol na ľadovú vodu. Kvôli tomuto som nedokázal v horúcej vode vydržať, strašne ma to pálilo a bolo to nepríjemné. Pre toto som neurobil váhu, stalo sa mi to prvýkrát v živote a aj majster tesár sa raz utne, že som nenavážil.

Bolo to o 400 gramov, 200 mali trenky. Chudol som na ten zápas celkovo 22 kíl. Stálo ma to štvrť milióna korún (cca 10 tisíc eur). Ja som to fakt chcel zhodiť a potom nejaké hovädo napíše, že som sa prežieral hamburgermi. To by bol fakt drahý hambáč," uzavrel Karlos Vémola.