Výborné správy o Erikovi Černákovi: Nečakaný zvrat

Keď pred zhruba týždňom slovenský obranca Erik Černák utrpel v zápase proti Caroline zranenie ruky pri snahe o blokovanie strely, vynorili sa správy o tom, že by mal chýbať až niekoľko týždňov.

Kľúčový obranca Tampy Bay Lightning sa ale podľa najnovších informácií vráti na ľad už v najbližších dňoch! Podľa trénera Jona Coopera sa košický rodák rýchlo zotavuje a očakáva jeho návrat v priebehu nasledujúceho týždňa. Je to skvelá správa pre Lightning, ktorým chýba aj hviezdny útočník Nikita Kučerov.

Jon Cooper said Erik Cernak could be ready to return by next week, depending on his progress #GoBolts