Kanaďan Roy bol priamo pri fatálnom kolapse Sádeckého: TOTO boli jeho posledné slová!

Kanaďan Marc-Olivier Roy bol priamo pri fatálnom kolapse spoluhráča z prvého útoku Borisa Sádeckého. Ako dramatické chvíle opísal najbližší svedok a aké boli posledné slová slovenského hokejistu?

Kanadský útočník Marc-Olivier Roy bol centrom prvého útoku Bratislava Capitals. Na pozícii jedného z krídel po jeho boku nastupoval Boris Sádecký, ktorý v stretnutí v Dornbirne skolaboval v závere prvej tretiny. Roy bol priamym svedkom tejto fatálnej udalosti a v rozhovore pre kanadský La Presse opísal zo svojej perspektívy, ako to vlastne bolo.

Predzápasová rozcvička prebehla štandardne, nič nenasvedčovalo podľa Roya, že by sa niečo také hrozné mohlo stať. „Zostávalo šesť sekúnd do konca prvej tretiny, hrali sme presilovú hru. Vyhral som vhadzovanie, strieľam na bránku a pred bránkou je mela. V strede vidím kľačať Borisa. Mysleli sme si, že bol zasiahnutý, dostal zákerný úder, ktorý sme nevideli. Práve sa ozval klaksón," opisuje kanadský hokejista. „Išli sme za ním a on povedal: Necítim sa dobre, Marco. Otočil sa nabok a spadol dozadu," prezradil Roy posledné slová zosnulého Sádeckého.

Roy a jeho ďalší krídelník okamžite signalizovali, aby rýchlo prišla zdravotná pomoc. „V jeho očiach bolo vidieť, že tam nebol. Mal sklenený pohľad. Niečo tam bolo, vedel som to. Zvyčajne, ak ste zranení, rozprávate."

Prišla zdravotná pomoc, Sádeckého na ľade oživovali a previezli urýchlene do nemocnice. „S chalanmi sme naozaj nevedeli... Videli sme, čo sa deje, ale toto sú obrázky, ktoré si nechceme pamätať. Bolo to ťažké," hovoril Roy o hrozivých momentoch, ktorých bol priamym svedkom.

Zápas bol zrušený, hráči Capitals sa na hotel vrátili plní neistoty. Na druhý deň sa autobusom vrátili do Bratislavy, kde im bolo povedané, že Sádecký je stabilizovaný a na 48 hodín ho uviedli do umelého spánku, aby sa zotavil.

„Takže život išiel ďalej... Na druhý deň ráno sa všetci modlili, aby mu bolo lepšie. Nevedeli sme nič. Nemysleli sme na najhoršie, pretože nám povedali, že je to v poriadku," pokračoval kanadský útočník, ktorý si po prerušení sezóny tímu Bratislava Capitals našiel nové pôsobisko vo fínskom tíme SaiPa.