Djokovič po hladkej výhre do semifinále turnaja majstrov: Toto bolo kľúčové

V stredajšom dueli zdolal ako nasadená jednotka päťku "pavúka" Rusa Andreja Rubľova hladko 6:3, 6:2 a vyhral zelenú skupinu. Vo večernom zápase nastúpili proti sebe Nór Casper Ruud a Brit Cameron Norrie, ktorý nahradil zraneného Gréka Stefanosa Tsitsipasa.



Djokovič hneď v úvodnom geme stratil svoje podanie, bleskovo však odpovedal rebrejkom. Za stavu 4:3 opäť zobral Rubľovovi servis a prvý set sa stal jeho korisťou. Srb sa postupne dostal do správneho tempa, začalo mu fungovať prvé podanie. V druhom dejstve za stavu 1:1 a 40:40 predviedol pri dlhej výmene skvelú defenzívu. Dostal sa k ďalšiemu brejkbalu, ktorý premenil a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca.



"Bolo mi jasné, že budem musieť hrať výborne. Začiatok mi nevyšiel podľa predstáv, stratil som servis. Rozbiehal som sa pomalšie, no pomohli mi nové loptičky. Našiel som dobrý rytmus a v správnej chvíli som dokázal zahrať správne údery. Dôležité bolo, že vďaka úspešnému obhodeniu som súpera brejkol na 5:3. V druhom sete som dobre podával, to bolo kľúčové," uviedol Srb v prvom pozápasovom rozhovore.

V zápase predviedol Novak Djokovič aj takúto fantastickú obranu:

The GREATEST defender of all time...



Novak. Djokovic.#NittoATPFinals @DjokerNole pic.twitter.com/mPG6037eRB