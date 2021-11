Švajčiarsko je na nohách: Odstavili majstrov Európy a majú priamy postup do Kataru

Futbalistom Talianska opäť hrozí, že budú chýbať na finálovom turnaji MS. V pondelok v Belfaste vo svojom poslednom zápase C-skupiny kvalifikácie MS 2022 len remizovali 0:0 so Severným Írskom.

Z priameho postupu sa tak tešili Švajčiari, ktorí doma zlomili Bulharov v druhom polčase štyrmi gólmi a poslali úradujúcich majstrov Európy do marcovej baráže.

"Azzurri" pred záverečným kolom bojov o Katar viedli tabuľku o skóre pred Švajčiarskom, s ktorým najprv v Bazileji remizovali 0:0 a potom aj v Ríme 1:1. Pri možnej rovnosti bodov i skóre tak mali lepšie karty v rukách Švajčiari. Taliani do Belfastu cestovali s vedomím, že budú musieť uspieť a dať čo najviac gólov. Európski šampióni však na ihrisku ostrovného súpera nedokázali skórovať ani raz a ich remízové zaváhanie doprialo Švajčiarom. Tí sa v Luzerne síce trápili s Bulharskom v prvom polčase v koncovke, ale po zmene strán rozhodli o ich očakávanom víťazstve 4:0 Noah Okafor, Ruben Vargas, Cedric Itten a Remo Freuler. A to ešte ďalšie dva zásahy Švajčiarom odoprel videorozhodca.

"Squadra azzura" sa vo Windsor Parku, kde si minulý rok po predĺžení vybojovali postup na EURO Slováci, trápila. Taliani mali síce vyššie držanie lopty, ale nevedeli si vytvoriť vyložené šance. Výber trénera Roberta Manciniho, ktorému chýbal zranený útočník Ciro Immobile aj ďalší členovia zvyčajnej základnej zostavy, mohol aj prehrať. V závere však strelu Conora Washingtona talianska obrana odvrátila z bránkovej čiary.

Po zápase sa hneď vyrojili bolestné spomienky na baráž o MS 2018, v ktorej Taliani vypadli so Švédmi. Mancini ale vyjadril skalopevné presvedčenie, že Taliani v Katare na druhých majstrovstvách sveta za sebou chýbať nebudú. "Musíme opäť objaviť hru, akou sme sa až doteraz odlišovali od súperov. Až do marca si musíme zachovať absolútny pokoj. Ja som úplne presvedčený, že na MS postúpime a potom ich možno môžeme aj vyhrať. Dnes sme kontrolovali zápas, ale nedokázali sme streliť góly. Trápili sme sa v zakončení, pričom sme potrebovali rýchlo streliť gól. Je to škoda, pritom sme o osude skupiny mali rozhodnúť už skôr. Mali sme vyhrať s Bulharskom, v zápasoch so Švajčiarmi sme mali dve penalty. To boli zápasy, ktoré mali skončiť v náš prospech. Zopakujem, som si istý, že v play off uspejeme," citoval Manciniho web UEFA. Taliani budú v baráži nasadení, prvý zápas tak odohrajú doma, o druhom rozhodne žreb.

Mužstvu trénera Švajčiarov Murata Yakina chvíľu trvalo, kým húževnatých Bulharov v Luzerne zlomilo. "Aj v prvom polčase sme mali veľa šancí, našťastie sme dali v druhom dejstve rýchlo prvý gól. Bolo skvelé hrať v domácom prostredí opäť pred fanúšikmi, rodinou a priateľmi. A táto výhra nám zaistila postup na MS. To je brilantné," povedal Vargas. Helvétov vykúpil presný zásah Okafora zo 48. minúty. "V zápase som odovzdal úplne všetko. Je skvelé, že som strelil prvý gól v reprezentácii. Ale som oveľa šťastnejší, že sme postúpili na MS. Boli sme pokojní, verili sme, že to príde a išli sme za gólom. Vedeli sme, že potom to už bude ľahšie. Po 1:0 to už bola mašina. Teraz môžeme oslavovať. Som nesmierne hrdý na každého z nás," uviedol Okafor. "Nebolo to ľahké. Záležalo veľa aj od Talianov a my sme potrebovali streliť niekoľko gólov. Prvý polčas bol dosť komplikovaný, lebo Bulhari ešte dobre bránili. V druhom sme potrebovali rýchlo dať gól. Potom sme získali sebavedomie a vytvorili si ešte oveľa viac šancí," dodal Xherdan Shaqiri.

Šampionát v Katare tak pozná už jedenásť istých účastníkov. Miestenku na MS si už predtým vybojovali z kvalifikácie Nemecko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko, Srbsko a Brazília, na turnaji bude automaticky štartovať aj hostiteľská krajina. Dánsko malo do pondelka ako jediné v európskej kvalifikácii stopercentnú bilanciu, v pondelok však stratilo prvé body po prehre na pôde Škótska 0:2.