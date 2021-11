Maďarská bojovníčka má za sebou v Las Vegas premiéru: Zaujala prelepenými bradavkami!

Svoju premiéru na Lingeria Fighting Championships má za sebou. A rodáčka z Budapešti Sheena Bathory to v Las Vegas poriadne roztočila.

"Maďarský hurikán", to je prezývka bojovníčky, ktorá má čierny opasok z jiu-jitsu, má poriadnu dávku odvahy a v ringu je poriadny živel. Okrem toho Sheena predviedla aj odvážny bojový outfit, ktorý toho veľa nezakrýval. Prelepené bradavky si zrejme nikto nemohol nevšimnúť.

"Jej príchod do organizácie sa očkával už veľmi dlho. So sebou si priviedla rozzúrenú fanúšikovskú základňu, ktorá chce vidieť, ako ničí čokoľvek a kohokoľvek, kto sa jej postaví do cesty," píše sa na oficiálnej stránke Lingeria Fighting Championships.