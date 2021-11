Slovan ulovil veľkú rybu: Ofenzívu posilní vicemajster sveta z Helsínk

Hokejisti Slovana Bratislava hlásia veľkú posilu. Do tímu prichádza skúsený slovenský reprezentant Marcel Haščák (34).

Vedúci tím Tipos extraligy tak posilní ofenzívu. Haščák, inak najlepší hráč extraligy z minulej sezóny, prestúpil v lete z Popradu do Komety Brno. No a odtiaľ si to po pár mesiacoch namieril do slovenskej metropoly.

Vicemajster sveta v Helsinkách 2012 so skúsenosťami z KHL túži so Slovanom po majstrovskej trofeji.

"S Marcelom sme boli v posledných dňoch počas reprezentačnej prestávky v osobnom kontakte. Po tom, čo sme zistili, že nie je celkom spokojný so svojou rolou v Komete, sme mu predostreli konkrétnu ponuku na pôsobenie v Slovane. Napokon sme sa celkom rýchlo dohodli. Marcel je víťazný typ hráča, túži nielen po plnohodnotnej úlohe v mužstve, ale najmä po tímovom úspechu. Verím, že v Slovane sa nám spolu podarí oboje," uviedol na klubovom webe generálny manažér Slovana Maroč Krajči. Haščák by mal hrať v novom klube už v tomto týždni v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Liptovskom Mikuláši.

Marcel Haščák začal aktuálny ročník v českej Komete Brno, v ktorej v 18 dueloch zaznamenal bilanciu 5 gólov a 3 asistencie. Na Slovensku hral v minulosti za Poprad a Košice, v nadnárodnej KHL za Rigu a Chabarovsk, v Česku okrem Brna aj za Karlove Vary. Slovensko reprezentoval na piatich MS (2012, 2013, 2014, 2017 a 2018) aj na ZOH 2018 v Pjongčangu. S Košičanmi získal jeden titul, s národným tímom bral striebro na svetovom šampionáte v Helsinkách 2012. Dva tituly má aj z Česka s Brnom (2017 a 2018).