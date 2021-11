Marián Hossa už má kľúč od Siene slávy: Štvrtý so slovenskými koreňmi

Dočkal sa! Bývalý slovenský útočník Marián Hossa (42), ako aj ďalší štyria noví členovia Hokejovej siene slávy v Toronte čakali dlhšie ako ich predchodcovia. Covidová pandémia im čakanie, ako aj povinnosti z tzv. inauguračného víkendu predĺžila o rok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skvelý slovenský hokejista však už to najdôležitejšie má za sebou: už dostal vzácny prsteň, ktorý je kľúčom do elitnej spoločnosti. Do tej sa dostal ako štvrtý so slovenskými koreňmi.

Pre všetkých sa inauguračný víkend začal účasťou na piatkovom zápase Toronto - Calgary (2:1 pp) a potrvá do pondelka 15. novembra, keď je na programe to najdôležitejšie: uvedenie do dvorany slávy. Trojnásobného víťaza Stanleyho pohára do dvorany uvedú v pondelok 15. 11. spolu s Jaromírom Iginlom, Kevinom Lowom, Kim St. Pierreovou, Dougom Wilsonom a funkcionárom Kenom Hollandom.

Ešte predtým si všetci zahrali exhibičný duel legiend, v ktorom proti sebe nastúpili výbery Kanady a zvyšku sveta. Vo výbere zvyšku sveta si zahrali obaja Hossovci - Marián Hossa aj jeho mladší brat Marcel, ktorý tiež kedysi pôsobil v NHL. Spoločnosť im robili také hviezdy ako Mike Modano, John LeClair, Al Iafrate či Brian Rolston.

Marián pri preberaní vzácneho klenotu opäť raz zopakoval: „Zaradenie do tejto dvorany v expresne rýchlom čase ma zaskočilo. Viem, že mnoho velikánov čaká na to, aby ich tam uviedli. A komisia vybrala mňa. Je to veľká česť, veľmi si to cením!“

Traja hráči a jeden novinár

Do Hokejovej siene slávy sa dostali aj štyri osobnosti so slovenskými koreňmi v tomto poradí:

1983 - hráč Stan Mikita

1985 - novinár George Gross

1998 - hráč Peter Šťastný

2020 - hráč Marián Hossa