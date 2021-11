Martin Chovan po konci účinkovania Bratislava Capitals: Pre jednu ponuku som sa už rozhodol

Tréner hokejistov iClinic Bratislava Capitals Peter Draisaitl stopercentne stojí za rozhodnutím klubu prerušiť účasť v rakúskej nadnárodnej IHL. Povedal to po nedeľnom poslednom oficiálnom tréningu svojho tímu.

Capitals predčasne ukončili svoje pôsobenie v tejto sezóne po tragických úmrtiach hokejistu Borisa Sádeckého a generálneho riaditeľa a viceprezidenta klubu Dušana Pašeka mladšieho. "Mám zmiešané pocity. Vzhľadom na okolnosti je však prerušenie sezóny jediné správne rozhodnutie, za ktorým stopercentne stojím a mám k nemu veľký rešpekt, rovnako ako k manažovaniu tejto situácie," povedal po tréningu Draisaitl.



Vo svojej trénerskej budúcnosti nemá nemecký kouč ešte jasno: "Dnes sa stretnem s pánom Ďurkovičom a uvidím. Ešte nemám toľko informácií, aby som vedel povedať, ako bude moja budúcnosť vyzerať."



Predčasný koniec sezóny, v ktorej sa Capitals začínalo dariť, mrzí aj obrancu Martina Chovana: "Mali sme tu rozrobenú prácu, ktorú sme z objektívnych príčin nedokončili. Mrzí ma to, ale treba ísť ďalej a zrejme začať niekde inde," povedal 35-ročný odchovanec Prievidze. Naznačil, že hokejovú budúcnosť má už vyriešenú, no detaily prezradiť nechcel: "Mal som nejaké ponuky a pre jednu z nich som sa rozhodol, zatiaľ o tom však nemôžem hovoriť."

Obranca vystriedal v najvyššej slovenskej súťaži niekoľko klubov, napríklad Košice, Trenčín či Nové Zámky, Pred pôsobením v Capitals bol kapitánom Detvy. V budúcej sezóne nevylúčil ani pokračovanie so svojím terajším klubom: "Ak to tu bude budúci rok pokračovať, určite by som chcel byť súčasťou. Myslím si, že Bratislava Capitals s k nám zachovala čestne a všetky kluby na Slovensku by si z toho mali brať príklad."



Capitals vstúpili do IHL v sezóne 2020/2021. V základnej časti obsadili 7. miesto a v nadstavbe sa pri svojej premiére prebojovali do play off. V nej podľahli vo štvrťfinále neskoršiemu vicemajstrovi Bolzanu 1:4 na zápasy. V prebiehajúcom ročníku odohrali 14 zápasov, v ktorých nazbierali 20 bodov a patrila im priebežná 10. priečka zo štrnástich účastníkov súťaže.