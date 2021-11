Karlos hovorí o boxe s dôchodcom, Attila vracia úder: Tvoj box je katastrofa, Marpo ťa vyškolí!

Attila Végh sa pripravuje na boxerský súboj proti Emmanuelovi Newtonovi. Karlos Vémola hovorí o boxe s dôchodcom. Attila mu vracia úder: Tvoj box je katastrofa, vidí to aj laik, Marpo ťa vyškolí!

Attila Végh sa vracia do hry! 27. decembra sa predstaví v organizácii Fight Night Challenge v boxerskom súboji proti Američanovi Emmanuelovi Newtonovi. Dvakrát sa stretli v MMA v organizácii Bellator, po jednom víťazstve si pripísal každý z nich.

Rival Attilu zo Zápasu storočia Karlos Vémola sa vo svojom živom vysielaní na instagrame vyjadril k plánovanému súboju Végh - Newton posmešne. „Videl som, že Attilka teraz trošku trénuje a chystá sa na box s nejakým dôchodcom z Ameriky.”

Végh na podpichovanie Vémolu reagoval v rozhovore pre šport.sk. „Môže do mňa rýpať, no čo má z toho? Pred naším zápasom rýpal rok a na konci dňa oblizoval podlahu. Keby som mal počúvať ľudí ako Karlos, nebol by som tam, kde som. Momentálne je na tom veľmi zle, nech sa sústredí na svoj návrat. Prajem mu, nech sa čím skôr uzdraví."

Zápas v boxe má naplánovaný aj Vémola. V roku 2022 by mal nastúpiť proti repárovi Otakarovi "Marpovi" Petřinovi. Végh priebeh tohto súboja vidí jasne. „Marpo má v thajskom boxe 9 zápasov, je veľmi šikovný a Karlosa by v postoji vyškolil. Karlosov box je katastrofa, to vidí aj laik. Nebol by to atraktívny súboj. Karlos by sa stále len vešal na súpera a snažil sa ho vysiliť, favorizoval by som určite Marpa," vyhlásil víťaz Zápasu storočia.

Otázne však je, či sa tento zápas vôbec uskutoční, nakoľko Karlos Vémola má problémy so zranenou rukou, pre ktoré musel odstúpiť z plánovaného decembrového zápasu v MMA proti Samuelovi "Pirátovi" Krištofičovi. Dokonca je otázne, či bude vôbec jeho zápasnícka kariéra pokračovať.