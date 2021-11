Sekerov vydarený návrat do zostavy: Bodom prispel k prvej výhre Dallasu v riadnom čase

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera prispel v noci na nedeľu v NHL jednou asistenciou k výhre Dallasu nad Philadelphiou 5:2. Stars vybojovali v trinástom zápase prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v tejto sezóne.

Pre Sekeru, ktorý sa vrátil do zostavy "hviezd" po štyroch zápasoch strávených na tribúne, to bol v deviatom tohtosezónnom štarte prvý kanadský bod. Zároveň to bola jeho jubilejná 200. asistencia a 250. bod v profiligovej kariére. Proti Flyers odohral 13:35 min., vyslal jednu strelu na bránku a nazbieral dve plusky.



Boston zvíťazil na ľade New Jersey 5:2, slovenský útočník domácich Tomáš Tatar odohral 17:22 minút a pripísal si dva mínusové body. Jeho spoluhráč Christián Jaroš nehral pre zranenie. "Diabli" ukončili trojzápasovú víťaznú sériu.



Tampa Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka zdolala vo floridskom derby Panthers 3:2 po predĺžení. Vegas si poradil s Vancouverom 7:4, brankár Jaroslav Halák bol na striedačke, celý zápas za Canucks odchytal Thatcher Demko.



výsledky NHL:



New Jersey - Boston 2:5

Columbus - New York Rangers 3:5

Tampa Bay - Florida 3:2 pp

Detroit - Montreal 3:2 pp

Ottawa - Pittsburgh 6:3

Buffalo - Toronto 4:5

Winnipeg - Los Angeles 3:2 pp

Carolina - St. Louis 3:2

Dallas - Philadelphia 5:2 /SEKERA za domácich 0+1/

Nashville - Arizona 4:1

Colorado - San Jose 6:2

Seattle - Minnesota 2:4

Vegas - Vancouver 7:4